Saranno abbastanza movimentate le nuove puntate della soap opera Una vita, in programma in Spagna questa settimana. Dagli spoiler si evince che Ursula Dicenta rischierà di rimetterci la vita, per aver smascherato Santiago. Felipe Alvarez Hermoso sarà sul punto di sbarazzarsi in modo definitivo della malefica darklady quando gli dirà che l’uomo che finge di essere il marito di Marcia è un impostore arrivato ad Acacias 38 grazie a Genoveva e Cesar Andrade, per sabotare il suo matrimonio con la brasiliana.

Inoltre i telespettatori verranno a conoscenza dell’orrendo inganno della Salmeron, visto che il padre della creatura che aspetta si rivelerà essere di Santiago. Quest’ultimo non appena saprà della gravidanza di Genoveva, la minaccerà puntandole contro un’arma da fuoco.

Camino decisa a fuggire, la Salmeron salva Ursula dalla furia di Felipe

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva La 1 TVE dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020 sono entusiasmanti. Ursula dirà a Felipe che Santiago ha messo piede nel paese iberico per impedire a lui e Marcia di sposarsi su incarico di Genoveva, .

Inoltre l’ex governante preciserà all’avvocato, che il vero marito della brasiliana in realtà è morto in prigione. Bellita apprenderà che Cinta ha avuto una nuova crisi, pur essendosi esibita di nuovo in teatro. Quest’ultima deciderà di essere onesta con Emilio visto che gli dirà di aver discusso con i suoi datori di lavoro. Intanto Camino, dopo essersi infuriata con Cesareo, dirà a Maite di voler lasciare al più presto possibile il quartiere. Ursula e Marcia avranno una lite accesa in pubblico con quest’ultima che apprenderà dalla darklady che suo marito è andato a letto con un’altra donna. Genoveva consegnerà a Santiago l’arma per porre fine all’esistenza della Dicenta il giorno seguente senza sospettare affatto che l’ex governante è pronta a vendicarsi. In seguito Liberto e Rosina daranno il permesso a Casilda per farsi una vacanza mentre Camino si presenterà a casa di Maite con una valigia e le dirà di aver intenzione di fuggire con lei.

Nel frattempo Genoveva impedirà a Felipe di uccidere Ursula con le proprie mani durante un attacco di rabbia. Quest’ultima avrà nella sua borsa il fazzoletto di Marcia e vorrà parlare con il sacerdote.

Maite vuole restare in paese, Santiago minaccia Genoveva

In particolare la Dicenta, nel segreto della confessione, rivelerà al parroco che c’è una donna intenzionata ad ucciderla. Jose chiederà ai suoi amici su supportare Cinta nel bel mezzo della sua nuova esibizione. Nel contempo Maite sceglierà di rimanere ad Acacias 38 mentre Emilio cercherà di capire ciò che sta accadendo a sua sorella. Intimorita all’idea che Santiago possa farla fuori, la Salmeron lo metterà al corrente della sua gravidanza. Maite e Camino si lasceranno andare alla passione ancora una volta. Quando si sveglierà, Bellita avrà qualcosa da dire alla sua famiglia ma, dopo aver annunciato di essere sulla via della guarigione, rimarrà sorpresa per via dell'improvvisa assenza di Margarita.

Jose, per il timore che sua moglie possa sentirsi di nuovo male, chiederà ai vicini di casa di non farle sapere nulla del suo avvelenamento. Santiago, in procinto di partire per Cuba, pretenderà di ricevere dei soldi da Genoveva e rivendicherà la paternità del bambino che la donna aspetta da lui. La giovane Pasamar, dopo l’insistenza di Rosina e Felicia, accetterà di incontrare Ildefonso, il suo nuovo pretendente. Infine quest’ultimo farà una buona impressione su Felicia mentre Liberto considererà i dipinti di Maite troppo audaci.