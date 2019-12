Colpo di scena in arrivo nella seguitissima serie televisiva spagnola Una vita che, da anni, continua ad appassionare il pubblico. I telespettatori iberici, tra pochissimi giorni, assisteranno al decesso di una donna che ha dato parecchio filo da torcere agli abitanti di Acacias 38 sin dal primo esordio. A dire addio allo sceneggiato e, a quanto pare in modo definitivo, sarà Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), che esalerà l’ultimo respiro nei capitoli in programmazione la settimana prossima, ovvero dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020.

Ad annunciare in esclusiva la tragica morte della storica darklady è stato il settimanale iberico Telenovela.

Ursula si traveste da suora per vendicarsi di Genoveva

Come ben sanno coloro che sono al corrente di ciò che sta accadendo negli episodi spagnoli attuali, Ursula è in guerra aperta con Genoveva Salmeron e Felipe Alvarez Hermoso. Dalla Spagna arrivano degli spoiler clamorosi, riguardo a quello che i telespettatori vedranno sull’emittente televisiva La 1 TVE negli ultimi giorni dell’anno. Attraverso le pagine del settimanale iberico Telenovela, è possibile apprendere che uno storico personaggio femminile uscirà di scena.

Si tratta di Ursula Dicenta, che passerà a miglior vita negli appuntamenti in programma la prossima settimana. Di recente la madre di Blanca ha fatto capire di aver perso completamente il senno della ragione, soprattutto nell’istante in cui si è travestita da suora per portare a termine la sua vendetta nei confronti della Salmeron. Quest’ultima è stata provocata dalla sua ex complice che l'ha invitata a provare dei sensi di colpa per le malefatte che ha compiuto da quando è approdata ad Acacias 38.

La Dicenta perde la vita per le strade di Acacias 38

I fan sono rimasti senza parole dopo aver visto attentamente l’immagine di copertina presente nella rivista in cui sono state diffuse le consuete anticipazioni della popolare soap opera. Nella foto è impossibile non vedere Ursula distesa a terra per le strade del quartiere iberico: la malefica donna indossa un abito nero ed è immersa in una pozza di sangue.

Purtroppo, per il momento, non è stato ancora svelato in quale circostanza e per quale motivo avverrà il decesso dell’ex governante, ma è facile intuire che il suo posto da darklady potrebbe essere occupato da Genoveva oppure da qualche altra perfida donna. In attesa di scoprire chi sarà a porre fine all’esistenza della Dicenta, è importante specificare ai lettori che avranno modo di seguire queste scene soltanto tra più di un anno, a causa della differenza di messa in onda sui canali Mediaset rispetto a quelli spagnoli.