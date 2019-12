Le trame della soap opera 'Il Paradiso delle signore' sono sempre più emozionanti e ricche di intrighi. Le anticipazioni della puntata in onda giovedì 9 gennaio 2020 segnalano che Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis), anche se capirà di non amare più il fidanzato Federico Cattaneo (Alessandro Fella), non avrà il coraggio di lasciarlo. La giovane venere del grande magazzino non confesserà la verità al figlio di Luciano e Silvia, anche se si renderà conto che il suo cuore batte per Marcello Barbieri (Pietro Masotti): non se la sentirà di abbandonarlo proprio adesso.

Il fratello di Nicoletta, infatti, avrà bisogno assolutamente della vicinanza della sua amata, in quanto si troverà in una sedia a rotelle. A bloccare la migliore amica di Gabriella saranno le sconcertanti condizioni di salute di Federico.

Luciano ringrazia Roberta, Adelaide decisa a scoprire cosa c’è tra Umberto e Flavia

Nel 59esimo episodio della serie tv che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai il 9 gennaio 2020, Roberta, dopo essersi sentita ancora in colpa per aver baciato Marcello, dimostrerà di essere una donna responsabile e matura.

La venere del grande magazzino milanese rimarrà accanto al fidanzato Federico in questo momento decisamente delicato. Luciano apprezzerà molto la sua futura nuora, dato che le farà i dovuti ringraziamenti per il supporto a suo figlio. Nel frattempo Umberto e Flavia continueranno a portare avanti la loro relazione in segreto. Nonostante ciò, la vicinanza tra la madre di Ludovica e il Guarnieri Senior non passerà inosservata, soprattutto ad Adelaide. Quest’ultima, decisa a scoprire quale tipo di rapporto esiste in realtà tra suo cognato e la Brancia di Montalto, si rivolgerà a Riccardo.

Achille corteggia la Sant’Erasmo, la Pellegrino capisce di non amare Federico

In particolare, la contessa di Sant’Erasmo cercherà di capire se il nipote è al corrente del legame che suo padre ha instaurato con Flavia.

A far allontanare ulteriormente Adelaide da Umberto ci penserà Achille Ravasi, visto che non perderà occasione per corteggiarla. Intanto Marta, dopo aver appreso che Clelia non potrà stare accanto al figlio Carletto nel corso di un pomeriggio, si offrirà volontaria per badare al bambino. La moglie di Vittorio, in realtà, farà delle prove, per essere pronta nel momento in cui stringerà tra le braccia la creatura che aspetta. Roberta non si riprenderà affatto, dato che si troverà ancora in una brutta situazione. La coinquilina di Gabriella e Angela, turbata a causa degli ultimi avvenimenti, farà il possibile per allontanarsi da Marcello. La Pellegrino, anche se metterà un freno al giovane Barbieri, non riuscirà a mentire alla Rossi. Per la precisione, Roberta si renderà conto di non ricambiare i sentimenti del suo fidanzato Federico.