Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera che sta registrando un boom di ascolti sulla tv statale. Gli spoiler della puntata del 16 dicembre su Rai Uno, rivelano che la storia d'amore tra Gabriella Rossi e Salvatore Amato entrerà in crisi. Nel dettaglio, quest'ultimo comincerà a provare una cocente gelosia nei confronti di Cosimo, il dongiovanni che ha messo gli occhi addosso alla fidanzata.

Il Paradiso delle Signore, puntata 16 dicembre: Angela e Gabriella dubitano di Marcello

Nuovi colpi di scena accadranno a metà mese nelle vicende ambientate al grande magazzino.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la punta di lunedì 16 dicembre 2019 su Rai Uno, rivelano che Silvia penserà di nascondere al marito di aver fatto una telefonata in ufficio qualche giorno prima. Poi, la signora Cattaneo ci ripenserà, tanto da affrontare Luciano sul suo posto di lavoro. Qui, confesserà al padre di Nicoletta di essere stata lei a chiamare dall'albergo della Calligaris. Intanto, Umberto continuerà a corteggiare sia Flavia che Adelaide. Se con quest'ultima sembrerà esserci una storia d'amore, con la Brancia di Montalto sarà puro interesse.

Peccato che le due donne comincino a nutrire un vero interesse per il Guarnieri, tanto da diventare invidiose l'una dell'altra.

Nel frattempo, Angela e Gabriella cominceranno a parlare della vincita di Marcello. Poi, la Barbieri e la Rossi coinvolgeranno Roberta nella discussione. Proprio quest'ultima farà una scoperta sconvolgente sul socio di Salvatore. La Pellegrino, infatti, capirà con molta facilità che il fratello di Angela ha scommesso i suoi soldi alle corse dei cavalli. Quale sarà la reazione della fidanzata di Federico?

Salvatore geloso dell'amicizia tra Cosimo e la Rossi

La trama de Il Paradiso delle Signore in onda il 16 dicembre dopo il programma Vieni da Me, rivela che Angela spierà un nuovo incontro ravvicinato tra Riccardo e Ludovica. In seguito, la cameriera incontrerà la coppia al circolo dopo essere tornati dal fine settimana trascorso a Cortina. Intanto Cosimo continuerà a corteggiare Gabriella. Proprio quest'ultimo sarà sempre più convinto a fare breccia nel cuore della Rossi, senza preoccuparsi troppo che la ragazza è già occupata sentimentalmente.

Dall'altro canto, Salvatore inizierà ad essere molto geloso di questa amicizia, tanto da sospettare di non essere all'altezza della fidanzata, da quando è diventata un pezzo importante dell'azienda. La storia tra l'Amato e la stilista resisterà ai venti di guerra? In attesa di saperlo, si ricorda che la quarta stagione della soap opera è possibile rivederla in streaming su "Rai Play".