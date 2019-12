Le anticipazioni della puntata di domani sabato 14 dicembre di Beautiful vedono ancora protagonista la triste vicenda che ha scosso l’intera famiglia Forrester: la morte della piccola Beth, figlia di Liam Spencer e Hope Logan. Il momento più difficile è arrivato: è tempo di dire addio alla piccolina. Tutta la famiglia si riunirà a casa di Eric Forrester per commemorare la bambina. Saranno presenti anche Steffy, prima moglie di Liam, e la madre Taylor. Sembrano ormai lontani nel tempo gli scontri accesi che avevano caratterizzato la storyline del mese scorso e che vedevano la famiglia Logan schierarsi contro Seffy e Taylor nel tentativo di escluderle dalla consueta cena di natale a casa di Eric Forrester.

Ora l’intera famiglia, parenti acquisiti e non, si stringe in un lungo e triste cordoglio. Sarà possibile seguire domani la puntata a partire dalle ore 13.30 su Canale Cinque.

L’addio alla piccola Beth

Doveva essere un week romantico prima del Natale per la giovane coppia Liam e Hope sull’isola di Catalina ed invece si è trasformato n tragedia. Prima la giovane donna è dovuta partire da sola perché il marito è stato trattenuto da un raffreddore della sua prima figlia Kelly avuta con Steffy, figlia di Ridge.

Poi improvvisamente la povera Hope si era sentita male e da lì la corsa all’ospedale e il tentativo inutile del dottor Reese di salvare la piccolina prematura. Liam arrivato in ritardo in ospedale aveva trovato una moglie disperata ed inconsolabile. Ora la famiglia, ritornata a casa a Los Angeles, deve affrontare il momento forse più difficile: l’ultimo addio alla piccola Beth. Eric Forrester mette a disposizione la sua grande dimora per poter accogliere tutta la famiglia e commemorare la bambina.

Saranno presenti proprio tutti. Ognuno a suo modo cercherà di consolare la coppia e in particolar modo la giovane Hope sull’orlo di una forte depressione. Bill, padre di Liam consola Brooke ed esorta i due ragazzi a farsi forza e trovare il coraggio di guardare avanti portando però sempre la loro bambina nel cuore. Al funerale saranno presenti anche Steffy e la madre Taylor.

Il sostegno di Taylor e Steffy

Taylor è stupita di esser stata invitata alla commemorazione della piccola Beth, soprattutto dopo la sua esclusione alle festività natalizie.

Tuttavia di fronte al dolore della coppia non desidera provare rancore e anzi cerca di dare tutto i suo supporto nel tentativo di consolare i due sposi. Anche Steffy cerca di consolare Hope, anche se non sa bene come comportarsi perché si sente in colpa: se la piccola Kelly non avesse avuto la febbre Liam sarebbe potuto volare a Catalina con la moglie e starle accanto in questo terribile momento. Hope però non serba il minimo risentimento nei confronti di Steffy e si sincera anche che la piccola Kellly si sia ripresa del tutto dal raffreddore.

La giovane Hope è visibilmente sconvolta e non riesce a ripretendersi dal momento tragico che sta affrontando.