Le anticipazioni della nota soap opera Tempesta d'amore ambientata a Vagen in Germania riservano interessanti curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 15 a sabato 21 dicembre, Eva scoprirà di essere stata manovrata da Christoph, così deciderà di affrontare l'uomo, intanto la donna avrà la speranza di tornare insieme a Robert. Successivamente Annabelle spingerà Jessica ad intromettersi tra Paul e Romy.

Robert adirato con Christoph

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 15 al 21 dicembre, Denise si sentirà notevolmente in colpa nei confronti di suo padre, poiché avrà tradito il suo segreto.

Così cercherà di trovare un modo per chiarire la situazione, ma Christoph non riuscirà a perdonarla. Nel frattempo Ragnar e Tina organizzeranno le loro nozze con serenità, ma la donna dovrà trovare l'abito giusto prima che sia troppo tardi. In seguito Robert si renderà conto che sua moglie Eva in realtà è stata manipolata da Christoph e sarà parecchio adirato nei confronti dell'uomo.

Denise consolata da Joshua

Christoph avrà una dura reazione nei confronti di Denise, quest'ultima resterà decisamente ferita dal comportamento dell'uomo e troverà consolazione in Joshua.

Intanto Annabelle cercherà di convincere la sorella a lasciare definitivamente il Fürstenhof. Più tardi Romy aiuterà Ragnar e Tina a trovare la location per festeggiare il lieto evento. Poi Jessica consiglierà a Bela di lavorare sul suo stile, ma non avrà grandi risultati.

Tina e Ragnar sfortunati

Ragnar e Tina avranno delle discussioni riguardanti il loro imminente matrimonio. Frattanto Robert sarà convinto che il suo matrimonio sia oramai distrutto, anche Valentina sarà molto preoccupata, ma Eva la tranquillizzerà dicendole che rimarrà per sempre la sua mamma.

Successivamente Henry chiederà scusa a Denise per il suo comportamento e vorrà essere perdonato, ma la donna non saprà inizialmente quale decisione prendere nei confronti dell'uomo. Nel contempo Bela vorrà attirare l'attenzione di Romy, ma non ci riuscirà mettendosi in forma attraverso la palestra, bensì mostrando il suo talento come poeta. Intanto Tina e Ragnar saranno decisamente sfortunati, poiché nel giorno delle loro nozze salterà l'appuntamento con il funzionario del comune.

Desirée e Nils tornano dalla Thailandia

Desirée e Nils torneranno dalla Thailandia per partecipare alle nozze di Tina.

In seguito Nils penserà di chiederà alla sua fidanzata di sposarlo, ma scoprirà che la donna non crede nel matrimonio. Nel frattempo, Natascha sarà notevolmente in ansia, poiché dopo la brutta figura fatta presso lo stadio, avrà paura di esibirsi come cantante al matrimonio. Poi Joshua inizierà a sospettare che Annabelle non abbia dei veri problemi con la vista. Infine Ragnar e Tina si sposeranno.