Nelle vicende dello sceneggiato Il Paradiso delle signore non mancano mai gli intrighi. Nell’episodio che verrà trasmesso il 10 gennaio 2020, una storica protagonista metterà a rischio la sua gravidanza. Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), dopo aver deciso di badare al piccolo Carletto per fare un favore a Clelia Calligaris (Enrica Pintore), ma soprattutto per fare un po’ di pratica con i bambini, farà un grosso sforzo. La moglie del direttore del lussuoso magazzino milanese impedirà al figlio della capo commessa di essere investito da un’auto, intervenendo all'istante.

Dopo aver messo in salvo il bambino, la sorella di Riccardo si recherà al Paradiso nonostante il consiglio di Clelia di non andare in ufficio. Per via dell’eccessiva stanchezza la figlia di Umberto finirà di lavorare e, non appena suo marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ritornerà a casa, prenderà un terribile spavento. Per la precisione quest’ultimo troverà la moglie riversa a terra esanime.

Silvia sul punto di tradirsi, Adelaide apprende della relazione tra Umberto e Flavia

Gli spoiler della puntata numero 60 che verrà mandata in onda su Rai Uno venerdì 10 gennaio annunciano che Silvia e Luciano, di comune accordo, continueranno a nascondere a Federico le sue reali condizioni di salute.

Nonostante ciò, la signora Cattaneo sarà in procinto di far venire alla luce la brutale diagnosi del figlio. A questo punto i nonni di Margherita si vedranno costretti a confrontarsi di nuovo per decidere se continuare a mentire o meno. Intanto Adelaide potrà dimostrare con i fatti che suo cognato Umberto ha intrapreso una relazione con Flavia. La contessa di Sant’Erasmo farà fatica a nascondere la sua profonda delusione per il fatto che il rapporto tra la madre di Ludovica e il Guarnieri Senior non sarebbe dovuto diventare serio. Pur essendoci rimasta male, la zia di Riccardo non metterà al corrente nessuno della scoperta appena fatta.

Carletto salvato da Marta, Vittorio trova la moglie esanime

Successivamente Federico farà precipitare nello sconforto totale la fidanzata Roberta, dopo averle scritto un messaggio.

Nel contempo Marcello, disperato per non sapere in quale modo rivolgersi alla Pellegrino a causa del ritorno del giovane Cattaneo, chiederà un consiglio a Salvatore. Il piccolo Carletto correrà un grosso pericolo, poiché rischierà di essere travolto da un’automobile: per fortuna a salvare in extremis il figlio di Clelia sarà Marta. Quest’ultima, anche se la storica capo commessa la inviterà a prendersi un giorno di riposo, si recherà lo stesso al lavoro. La sorella di Riccardo purtroppo non avrà altra scelta oltre a quella di rientrare a casa in anticipo, non appena si accorgerà di essere abbastanza affaticata. La nipote di Adelaide verrà raggiunta immediatamente dal marito Vittorio, che la troverà accasciata sul pavimento e priva di sensi.