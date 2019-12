Continuano ad essere avvincenti le vicende della soap opera spagnola Il Segreto. Le anticipazioni degli episodi in onda su Canale 5 la settimana prossima svelano che l’infermiera Dori Vilches perderà i sensi mentre continuerà a far eseguire dei dolorosi esercizi di riabilitazione a Maria Castaneda. Lo strano malessere della forestiera farà meditare la figlia di Emilia e Alfonso che non nascondere le proprie perplessità a Fernando. La pettegola principale di Puente Viejo, Dolores, nutrirà dei sospetti sul legame che Don Berengario ha instaurato in pochissimo tempo con la nuova arrivata Esther Soto.

Prudencio e Lola tornano insieme, Elsa pronta ad incontrare Alvaro

Nelle puntate che i telespettatori italiani avranno la possibilità di seguire dal 7 al 12 gennaio 2020 gli abitanti di Puente Viejo saranno terrorizzati a causa di una terribile minaccia di inondazione. A gran sorpresa i vicini, colpiti dall’alluvione che ha distrutto le loro abitazioni, verranno riuniti a La Casona. In tale circostanza Raimundo proporrà ai cittadini di unire le loro forze per difendere il quartiere. Intanto Irene cercherà il supporto di altri giornalisti mentre Matias tenterà di far tornare in sé la sorella (Maria) che non vorrà ascoltare nemmeno i consigli del nonno Raimundo.

Nello specifico la figlia di Emilia e Alfonso sarà decisa a continuare a sottoporsi alle pesanti cure di Dori. Intanto Prudencio verrà finalmente a conoscenza che Lola si è lasciata sottomettere da Francisca, a causa del suo difficile passato. In poche parole la fanciulla confesserà al minore degli Ortega di aver messo fine all’esistenza del padre dopo aver scoperto che abusava di nascosto di sua sorella. Una volta appresa la struggente verità, il fratello di Saul farà pace con la sua nuova fiamma ed inizierà a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole. Nel contempo Elsa si preparerà per recarsi all’appuntamento del dottor Alvaro Fernandez, ma in compagnia di Isaac.

La Vilches ha un mancamento, Dolores sospetta di Don Berengario ed Esther

In particolare l’ex sostituto di Zabaleta vorrà incontrare la Laguna per chiederle scusa per quanto accaduto in passato.

Intanto Maria darà l’impressione di volersi allontanare ulteriormente dai suoi familiari. In seguito la madre di Esperanza farà delle domande a Fernando sul conto di Dori dopo aver visto l’infermiera fare i conti con un improvviso mancamento. Quando vedrà la Castaneda dubitare della Vilches, il Mesia la rassicurerà immediatamente dicendole di aver avuto modo di conoscere la donna quando curava la figlia di un suo amico. Nel frattempo Dolores inizierà ad avere dei sospetti sullo strano rapporto tra Don Berengario e la giovane Esther arrivando addirittura a credere che i due abbiano una relazione. Purtroppo gli sforzi della Montenegro non daranno nessun frutto poiché la corte accetterà che l’intera città venga allagata. A questo punto tutti i residenti della cittadina iberica si movimenteranno per impedire che le loro case siano sommerse dalle acque della palude raccogliendo numerose firme di protesta.