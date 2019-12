Sono davvero clamorosi gli spoiler sulla soap opera Il Segreto, relativi a ciò che accadrà nelle puntate in programma in Italia tra qualche mese. Lo sceneggiato subirà un cambiamento radicale, poiché si passerà alla dodicesima stagione che comincerà a seguito della distruzione di Puente Viejo avvenuta per mano di Fernando Mesia (Carlos Serrano). Prima di assistere ad un salto temporale dal 1926 al 1930 che segnerà l’ingresso di sedici nuovi volti, usciranno di scena Severo Santacruz (Chico Garcia) e Irene Campuzano (Rebeca Sala).

In particolare il latifondista e la giornalista stufi di continuare ad affrontare parecchi ostacoli, se ne andranno via dal paese iberico ovviamente con il piccolo Carmelito. Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) invece sarà presente nelle nuove vicende, ma dopo essersi allontanato dal quartiere spagnolo al fianco della moglie Francisca Montenegro (Maria Bouzas), si rifarà vivo in solitaria.

Maria sequestrata, la scomparsa di Fernando

Negli episodi che sono stati già trasmessi in Spagna a settembre 2019 per via della differenza di messa in onda tra la rete Antena 3 e quella nostrana, e che occuperanno Canale 5 nel 2020, Fernando metterà in pericolo la vita di tutti gli abitanti.

Per cominciare quest’ultimo mostrerà dei segni di squilibrio mentale, sequestrando Maria in un monastero abbandonato, con l’intenzione di morire insieme a lei se non accetterà di rimanere al suo fianco. In realtà prima di mostrare il suo vero volto alla Castaneda, il Mesia terrà in ostaggio anche Irene, Raimundo, Severo e Francisca. Successivamente la madre di Esperanza sfuggirà alle grinfie del suo ex marito, facendo esplodere l’ordigno piazzato dallo stesso. Il figlio del defunto Olmo dopo aver fatto perdere le sue tracce, porterà al termine la sua vendetta radendo al suolo l’intero quartiere con un devastante incendio. Vista la gravità della situazione, precisamente quando la loro casa non sarà più un posto sicuro, i coniugi Santacruz sceglieranno di andarsene da Puente Viejo. Per la precisione Severo, la Campuzano, e il piccolo Carmelito, vorranno trasferirsi in un paese vicino.

Severo e Irene lasciano il paese, Raimundo alla ricerca di Francisca

Dopo aver bruciato la città con delle torce infiammabili, il malvagio Fernando darà fuoco anche alla villa di Francisca. Mentre quest’ultima, Esperanza, e Beltran, scapperanno attraverso un passaggio che condurrà alla foresta, Maria rimarrà da sola con il Mesia per affrontarlo. Quest’ultimo non appena si troverà faccia a faccia con la Castaneda le confesserà tutti i suoi crimini, ovvero di aver ucciso Maria Elena e Dori, e il tremendo inganno del dottor Carrillo sulla sua invalidità. Intanto Severo prima di lasciare il paese con i suoi cari, dirà addio al suo migliore amico Carmelo con immensa tristezza. Anche Francisca e il marito Raimundo, per salvarsi si vedranno costretti a darsi alla fuga, visto che nel capitolo numero 2.161 partiranno alla volta della capitale.

In seguito precisamente quanto nelle trame avverrà un salto temporale di ben quattro anni, l’Ulloa rimetterà piede nella cittadina iberica, ma sarà alla disperata ricerca della sua dolce metà. Passati alcuni giorni la Montenegro si rifarà viva, ma per recuperare le sue vecchie proprietà soprattutto La Casona ormai finita nelle mani del new entry Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro), vivrà nella tenuta della marchesa Isabel de Los Visos (Silvia Marsò) come una prigioniera.