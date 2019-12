La popolare e intrigante soap opera Il Paradiso delle Signore daily riesce sempre a catturare le attenzioni dei telespettatori. Nell'episodio che andrà in onda su Rai 1 venerdì 20 dicembre, una storica protagonista tradirà il proprio fidanzato.

Si tratta di Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) che non riuscirà più a resistere al fascino di Marcello Barbieri (Pietro Masotti). La venere, pur essendo già legata sentimentalmente a Federico Cattaneo (Alessandro Fella), temporaneamente lontano da Milano in seguito alla decisione di intraprendere la carriera militare, cederà alle avance del fratello di Angela.

Silvia e Luciano in procinto di partire, Marcello e Salvatore felici per la Caffetteria

Le anticipazioni della 50ª puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa alle 15:40 circa su Rai 1 il 20 dicembre, rivelano che i coniugi Cattaneo saranno alle prese con i preparativi in vista dell'imminente partenza per Bari. Silvia e Luciano, infatti, in largo anticipo rispetto all'inizio delle festività natalizie, si recheranno nel capoluogo pugliese in visita a Nicoletta e alla nipote Margherita.

Marcello e Salvatore saranno al settimo cielo quando arriverà l'atteso giorno che gli consentirà di realizzare il loro sogno. Entrambi, infatti, grazie all'aiuto finanziario di Riccardo, potranno apporre le firme al contratto di acquisizione della Caffetteria. Invece Umberto dovrà fare i conti con uno spiacevole imprevisto che rischierà di far saltare i suoi piani per risollevare le sorti della propria banca.

Umberto conteso da Adelaide e Flavia, flirt tra Roberta e Marcello

Umberto si ritroverà suo malgrado al centro di un equivoco.

Adelaide e Flavia non vedranno l'ora di poter festeggiare il Natale nella villa di Rapallo, in Liguria, insieme a Guarnieri. Le due donne, in realtà, saranno convinte di ritrovarsi da sole insieme all'uomo, mentre invece saranno costrette a contendersi le attenzioni del commendatore.

Clelia, dopo aver riflettuto a lungo, prenderà una decisione molto importante per il futuro suo e soprattutto del figlio Carletto. Infine Roberta, dopo aver cercato in tutti i modi di tenere lontano Marcello, si renderà protagonista di un gesto inatteso.

Infatti la venere si macchierà di infedeltà nei confronti del fidanzato Federico, lasciandosi andare al serrato corteggiamento di Barbieri, e gettandosi di fatto tra le sue braccia.