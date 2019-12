La soap opera RAI Il Paradiso delle signore si appresta a prendere una piccola pausa natalizia. Per tutta la settimana che va dal 23 al 27 dicembre, infatti, non andrà in onda. Ad ogni modo, prima che avvenga questa sospensione, saranno davvero molti i colpi di scena che animeranno le dinamiche dei vari protagonisti. Nel corso della puntata di domani, giovedì 19 dicembre, vedremo che Marcello e Salvatore accetteranno l'aiuto di Riccardo per acquistare, finalmente, la caffetteria.

Agnese, intanto, sarà sempre più coinvolta da Armando, al punto da chiedergli di andare a vivere in un appartamento che si è liberato nel suo palazzo.

Il figlio e il nipote della donna, però, non saranno molto favorevoli a questa decisione, tuttavia, non potranno fare nulla per opporsi. Marta, invece, avrà un piano per convincere Clelia a restare.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: la decisione di Salvatore e Marcello

Nell'episodio del Paradiso delle signore, che andrà in onda giovedì 19 dicembre, vedremo che Agnese sarà sempre più vicina ad Armando. Rocco e Salvatore, però, non saranno particolarmente favorevoli a questa unione, proprio per tale ragione proveranno ad opporsi al trasferimento del nuovo arrivato nell'appartamento presente nel palazzo di Agnese.

Riccardo, invece, parlerà con Salvatore e Marcello e li informerà della sua volontà di aiutarli nell'acquisizione della caffetteria.

Marcello, dunque, riuscirà a convincere il suo socio ad accettare la proposta del Guarnieri, pertanto, i due si prepareranno a coronare il loro più grande sogno. Nel frattempo, la Calligaris si preparerà per tornare a Roma. La donna era venuta a Milano per sistemare alcune cose che riguardano la morte del suo perfido marito. Una particolare coincidenza, però, ha fatto in modo che riacquistasse il suo posto di capo commessa al Paradiso. Le sue intenzioni, però, saranno quelle di andare via non appena la commessa che sta sostituendo si riprenderà.

Marta ha un piano per convincere Clelia a rimanere

Prima che Clelia si prepari a partire per Roma, però, le Veneri decideranno di comprare un regalo a suo figlio Carlo, mentre Marta avrà un piano allo scopo di convincere la donna a trattenersi a Milano. La Calligaris si troverà, quindi, a dover prendere un'importante decisione.

Riccardo, dal canto suo, si è molto avvicinato a Ludovica, da sempre innamorata di lui. L'arrivo della cameriera Angela, però, sta mettendo in discussione la loro relazione.

Per tale ragione, nel corso della puntata del Paradiso delle signore di giovedì 19 dicembre, vedremo che Guarnieri proverà a rassicurare la sua compagna. In casa Amato, infine, tutto sarà pronto per celebrare le festività natalizie.