La puntata di domani de Il Paradiso delle signore sarà ricca di avvenimenti interessanti. Il primo tra tutti sarà, sicuramente, legato al momento in cui Silvia apprenderà che Clelia rimarrà a Milano per un bel po' di tempo. La donna, infatti, prenderà il ruolo della Molinari al grande magazzino e questo turberà moltissimo la moglie di Luciano. I due coniugi erano appena riusciti a ricucire il loro rapporto quando, improvvisamente, la Calligaris capovolgerà le carte in tavola.

Silvia sarà davvero irrequieta, purtroppo, non riuscirà a fidarsi della capo commessa e della sua vicinanza a Luciano. Per tale ragione, nel corso dell'episodio di domani, martedì 10 dicembre, vedremo che la donna chiederà un favore ad Agnese, ovvero, quello di tenere sotto controllo Clelia. Intanto, Angela e Riccardo saranno sempre più vicini.

Anticipazioni puntata martedì 10 dicembre: Silvia preoccupata di Clelia

Dopo il ritorno di Clelia Calligaris a Milano, gli animi si sono parecchio scombussolati al Paradiso delle signore. La più turbata sarà, sicuramente, Silvia. La donna scoprirà che la sua rivale in amore si tratterrà a Milano più del previsto perché ha ricevuto da Vittorio la proposta di tornare a ricoprire il ruolo di capo commessa. La notizia verrà accolta di buon grado dalle Veneri, decisamente meno da Silvia.

La gelosia sarà così forte al punto che la dama chiederà ad Agnese di intercedere per conto suo.

La sarta, infatti, dovrà essere i suoi occhi e le sue orecchie al grande magazzino e dovrà, quindi, spiare tutto quello che faranno Clelia e suo marito Luciano. La Calligaris, dal canto suo, non sembrerà molto interessata a rovinare nuovamente il rapporto tra i due coniugi, ma questo non servirà a placare le paure della signora Cattaneo.

Il Paradiso delle signore: Angela e Riccardo vicini

Su di un altro versante, invece, vedremo che Angela e Riccardo saranno sempre più vicini. La loro complicità verrà notata anche da Ludovica e la cosa non le farà piacere.

Dopo l'uscita di scena di Nicoletta, la quale è partita per Bari con suo marito Cesare e sua figlia Margherita, Ludovica si è fatta nuovamente avanti con Riccardo. Ad ogni modo, quest'ultimo non sembra molto interessato alla cosa, sta di fatto che concentrerà le sue attenzioni su di un’altra persona.

Presa dalla gelosia, la spasimante di Guarnieri si recherà al circolo per parlare con Angela. In tale occasione proverà a metterla in guardia sull'uomo a cui si sta avvicinando. Agnese, invece, si mostrerà molto titubante sulla figura del Barbieri, per tale ragione chiederà ad Armando di indagare sul suo passato e l'uomo asseconderà la sua volontà.