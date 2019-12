La soap opera Il Paradiso delle signore ambientata a Milano, continua ad andare in onda sulla rete ammiraglia Rai dal lunedì al venerdì. Nella puntata che i telespettatori vedranno il 10 dicembre 2019, Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) continuerà ad essere stravolta per l'improvviso ritorno di Clelia Calligaris (Enrica Pintore). La madre di Nicoletta e Federico non riuscirà a stare serena, quando verrà a conoscenza che la sua rivale in amore ha ripreso a lavorare in modo provvisorio nel grande magazzino come capo commessa per colmare l’assenza della Molinari.

La nonna di Margherita farà fatica a gestire la sua forte gelosia, non appena saprà che suo marito Luciano (Giorgio Lupano) passerà le sue giornate al fianco della sua ex amante. Silvia avendo il timore che il ragioniere possa ricadere tra le braccia di colei che fece entrare in crisi il suo matrimonio, chiederà ad Agnese di tenerli d’occhio.

La Calligaris resta a Milano

Le anticipazioni del quarantaduesimo appuntamento in programmazione martedì 10 dicembre 2019, svelano che Silvia sarà sempre più disperata a causa del ritorno di Clelia pur essendosi sfogata con il figlio Federico.

La signora Cattaneo non reagirà in modo positivo, quando suo marito Luciano la metterà al corrente di una novità riguardante il grande magazzino. La madre di Nicoletta e Federico verrà a conoscenza che la Calligaris rimarrà in città, perché sostituirà la capo commessa Molinari su richiesta di Vittorio. Nel frattempo Agnese avendo iniziato a dubitare di Marcello, confiderà i suoi sospetti ad Armando, dicendogli di temere che suo figlio possa prendere una brutta strada. Dopo aver ascoltato le perplessità della signora Amato, il capo magazziniere la rassicurerà per l’ennesima volta promettendole che presto farà delle indagini sul conto del nuovo amico di Salvatore.

Ludovica mette in imbarazzo Angela

Ludovica non appena si accorgerà nuovamente che tra Riccardo e Angela c’è una certa sintonia, attuerà un piano per farli allontanare. La giovane Brancia di Montalto per frenare sul nascere una nuova probabile relazione del rampollo dei Guarnieri, metterà in grossa difficoltà la giovane cameriera facendola sentire a disagio durante le ore di lavoro. Silvia sempre più gelosa del marito, poiché non riuscirà proprio a sopportare il fatto che stia a stretto contatto con la Calligaris, chiederà un favore ad Agnese.

La signora Cattaneo ordinerà alla modellista del paradiso di osservare ogni movimento di suo marito e della vedova di Oscar. In seguito Salvatore dirà a Marcello che il giorno successivo incontrerà un direttore della banca. Il fratello di Angela non sarà per niente sereno, poiché crederà che lui e il fratello di Tina e Antonio potrebbero non poter ricevere il prestito per l’acquisto della caffetteria per via dei suoi precedenti.