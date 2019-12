Le anticipazioni di Un posto al sole, la fortunata soap opera targata Rai 3, non smettono di stupire il pubblico che ogni giorno segue le appassionanti vicende dei protagonisti. Gli spoiler relativi alla settimana che va dal 2 al 6 dicembre non fanno eccezione e si concentrano, nello specifico, sul personaggio di Marina Giordano. La donna, come trasmesso negli ultimi episodi, ha più volte esternato al compagno la sua volontà di portare la relazione ad un livello successivo. Intenzionata, più che mai, a conoscere la famiglia di Fabrizio, Marina ha quindi minacciato di chiudere la frequentazione in assenza di ulteriori passi avanti.

Le anticipazioni della rete svelano che le pressioni dell'imprenditrice andranno a buon fine in quanto Fabrizio, terrorizzato dalla possibilità di perdere la compagna, si deciderà finalmente ad esaudire il suo desiderio. In occasione di una cena, la Giordano conoscerà dunque Sebastiano Rosato. Un incontro che tuttavia non andrà come preventivato e che getterà l'imprenditrice in uno stato di profonda frustrazione.

Spoiler Un posto al sole: Franco e Angela affrontano la crisi di Bianca

Le trame dei prossimi episodi di Un posto al sole offrono una panoramica anche sul dolcissimo rapporto tra Vittorio e Alex.

Il ragazzo, dopo mille tentativi, riuscirà infatti a riconquistare il cuore della sua amata che finalmente deciderà di accantonare i problemi e mettere al primo posto la sua felicità. Nonostante i buoni propositi, tuttavia, la presenza di Carla potrebbe rappresentare un elemento di disturbo nel già fragile equilibrio che contraddistingue il rapporto tra le sorelle Parisi. È per questo che la ragazza, ormai esasperata dalle continue pressioni, deciderà di affrontare la madre Rosaria in un duro confronto.

L'altra storyline che verrà affrontata nei prossimi episodi di Un posto al sole, riguarda l'ormai consolidata crisi scolastica che sta attraversando la piccola Bianca. Complice un malanno di stagione, Franco e Angela scopriranno che i malumori della figlia nascondano una situazione ben più complessa di quanto ipotizzato.

Trame Upas 2-6 dicembre: Raffaele preoccupato per i figli

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, in onda dal 2 al 6 dicembre, ci sarà spazio anche per la vicenda giudiziaria che coinvolge Diego Giordano.

Sempre più vicino al giorno dell'udienza definitiva, il giovane si dimostrerà ancora indeciso sulla possibilità di accettare il denaro offerto da Aldo in cambio del suo silenzio. Sempre più confuso e in cerca di consigli, Diego si confiderà quindi con il fratello Patrizio che si dimostrerà fin da subito contrario ad accettare l'accordo proposto dall'avvocato Leone. L'evidente attrito tra i due fratelli non passerà però inosservato al padre Raffaele che farà di tutto per scoprire cosa si nasconde dietro ai recenti scontri tra i suoi figli.