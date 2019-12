A partire da lunedì 30 dicembre 2019, per la felicità dei telespettatori riprenderà la consueta programmazione della celebre soap opera Il Paradiso delle signore, che continua a far sognare con colpi di scena inaspettati. Nell’episodio che verrà trasmesso su Rai 1 venerdì 3 gennaio 2020, Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) si scaglierà furiosamente contro Angela Barbieri (Alessia Debandi). La figlia di Flavia decisa a non farsi scappare Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), com’è già accaduto in passato a causa di Nicoletta Cattaneo, ordinerà alla cameriera del circolo di prendere le distanze dal suo fidanzato.

Silvia organizza una festa per il figlio, Riccardo e i coniugi Conti si recano a Torino

Le anticipazioni della 55esima puntata, che il pubblico della Serie TV avrà modo di guardare venerdì 3 gennaio 2020, rivelano che non mancheranno momenti ricchi di forte tensione. Silvia in occasione del ritorno del figlio Federico, che a breve rimetterà piede nella città milanese, deciderà di organizzare una festa. Ebbene sì, il giovane Cattaneo potrà finalmente riabbracciare i suoi genitori e la fidanzata Gabriella quando tornerà in licenza dal militare, ma purtroppo avrà soltanto qualche giorno a disposizione.

Intanto Riccardo e i coniugi Conti, dopo aver raggiunto Achille a Torino, verranno invitati dall’uomo a lavorare per il comitato regionale lombardo. Adelaide non reagirà affatto bene quando apprenderà la lieta novità riguardante i suoi familiari, ovvero che il direttore Vittorio e i suoi nipoti dovranno occuparsi dell’organizzazione dell’Expo ’61.

Adelaide delusa da Achille, Ludovica contro Angela

Scendendo nel dettaglio, la di Sant’Erasmo rimarrà profondamente delusa dal Ravasi per non essere stata inclusa nell’importante progetto, nonostante siano amici da parecchio tempo. In seguito Ludovica, dopo essersi accorta che Angela continua a passare tanto tempo in compagnia di Riccardo pur essendo stata messa in guardia da Adelaide, perderà le staffe. La giovane ereditiera affronterà la cameriera del circolo dicendole nel peggiore dei modi di allontanarsi dal suo fidanzato al più presto possibile.

Nel contempo sia la contessa di Sant’Erasmo e Flavia cominceranno a dubitare, dei sentimenti che Umberto prova nei loro confronti. Ad insospettire le due aristocratiche, sarà il fatto che il Guarnieri Senior donerà ad entrambe lo stesso identico bracciale come regalo di Natale. Per concludere Luciano e Silvia riceveranno una notizia sconvolgente, che turberà anche la loro futura nuora Roberta. Per quest’ultima sarà sicuramente un duro colpo al cuore, visto che continuerà ad essere turbata per aver baciato Marcello.