Le avventure della soap opera spagnola Una vita continuano ad essere travolgenti. Nelle puntate in programma in Italia tra qualche mese ci saranno dei drammatici eventi. Ramon Palacios (Juanma Navas) dopo essere rimasto vedovo della moglie Trini Crespo (Anita De Rey) deceduta per mano di Celia, avrà una violenta colluttazione con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Prima di avere questo duro confronto, il padre della piccola Milagros farà allarmare i suoi cari con la sua improvvisa sparizione.

Ad un certo punto il futuro suocero di Lolita si rifarà vivo e nessuno riuscirà a confortarlo. In seguito, precisamente quando Ramon farà una passeggiata con Felipe accadrà qualcosa di inaspettato. Quest’ultimo dopo aver messo piede a casa del Palacios verrà trasportato in ospedale per aver ricevuto un colpo di pistola dallo stesso nel tentativo di sottrargli l’arma. Intanto, Telmo Martinez (Daniel Tatay) vorrà rendere pubblica la sua relazione sentimentale con Lucia Alvarado (Alba Gutierrez).

L'Alvarez Hermoso in ospedale a causa di Ramon, arriva Fulgencia

Negli episodi che il pubblico spagnolo ha avuto la possibilità di guardare lo scorso febbraio 2019, e che andranno in onda in Italia nei primi mesi del 2020 per via della differenza di messa in onda nostrana e iberica, non mancheranno di certo tensioni.

Le anticipazioni raccontano che a seguito del decesso di Trini che perderà la vita a causa di un’insufficienza respiratoria a pochi giorni dal parto sotto lo sguardo di Celia, uno storico personaggio farà una pazzia. Si tratta di Ramon che disperato per aver perso la sua dolce metà, sfogherà la sua rabbia nei confronti di Felipe. Durante un confronto abbastanza acceso tra quest’ultimo e il Palacios, ad avere la peggio sarà l’avvocato. Ciò che succederà tra i due amici di sempre seminerà panico nell'intero quartiere spagnolo, visto che gli abitanti oltre a sentire il rumore di uno sparo vedranno Ramon chiedere aiuto.

Purtroppo, l’Alvarez Hermoso dopo essere stato ritrovato gravemente ferito nella dimora del Palacios da Servante e Antonito, verrà ricoverato d’urgenza in ospedale. Lucia si recherà subito a far visita al marito di sua cugina. Intanto, ad Acacias 38 metterà piede Fulgencia, invece Inigo dopo aver fatto sapere a Tito di non poter prendere parte ad un suo combattimento di boxe a causa di un infortunio, sarà preoccupato. Il proprietario de La Deliciosa non saprà come pagare il debito contratto con l’usuraio Andres. Fortunatamente ad appoggiare il fratello di Flora ci penserà Liberto che si dirà disposto a dargli una mano.

Felipe viene ferito, Telmo e Lucia vogliono ufficializzare la loro storia

Mentre Felipe sopravvivrà all'intervento chirurgico subito, Ramon dopo aver ammesso di essere colui che ha attentato alla vita dell'avvocato, giustificherà la sua azione precisando che si è trattato di un incidente. I telespettatori in effetti avranno modo di scoprire che il Palacios ha ferito Felipe al basso ventre, quando era intento a porre fine alla sua esistenza. Il Barbosa sarà sempre più terrorizzato quando il suo ricattatore gli dirà di non essere più disposto ad aspettare.

Nel frattempo, Celia sofferente per via del recente aborto avuto comincerà a nutrire una profonda gelosia e ossessione per Milagros, non volendo addirittura che ad occuparsi della piccola sia Fulgencia. Successivamente, Telmo chiederà all’Alvarez Hermoso di aver bisogno del suo aiuto per rendere pubblica la sua storia d’amore con Lucia. Ramon e Felipe finalmente faranno pace, mentre Celia farà dei salti di gioia non appena Lolita e Antonito le daranno il permesso per badare a Milagros. Intanto la Alvarado e il Martinez continueranno a lottare per poter vivere il loro amore alla luce del sole, nonostante Samuel tramerà ancora alle loro spalle.

Quest’ultimo infatti quando capirà che la sua promessa sposa si è riavvicinata al sacerdote, architetterà un piano per separare i due servendosi del priore Espineira. Per terminare, l’Alvarez Hermoso si preoccuperà per aver notato che sua moglie non vuole distaccarsi per nessun motivo dall'ultima erede dei Palacios.