Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore, di cui dal 16 al 20 dicembre andranno in onda dei nuovi attesi episodi che si preannunciano ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni sulle trame di queste nuove puntate rivelano che Salvatore e Marcello saranno in crisi perché la banca non concederà loro tutti i soldi necessari per poter procedere con l'acquisto della caffetteria, che speravano tanto di poter rivelare al più presto: dopo varie vicissitudini però riusciranno a coronare il loro sogno.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 16-20 dicembre: Gabriella e Salvatore litigano

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana de Il Paradiso delle signore al 20 dicembre rivelano che Umberto continuerà a dividersi tra Flavia e Adelaide, ma tutto questo all'insaputa delle due donne, le quali non sanno che l'uomo sta portando avanti queste relazioni clandestine.

Intanto Cosimo continua a corteggiare Gabriella che tuttavia proprio per questa situazione finirà per litigare con Salvatore.

Quest'ultimo, ormai, non riesce più contenersi e a mettere da parte i dissapori nei confronti di Cosimo ma in questo modo finirà per mettere in discussione anche la sua storia con Gabriella.

Gli spoiler della soap opera di Rai 1, inoltre, rivelano che Salvatore e Marcello non riusciranno ad ottenere il prestito necessario per l'acquisizione della caffetteria. Una comunicazione che li getterà un po' nello sconforto anche se Riccardo, dopo che verrà a sapere della notizia, deciderà di contribuire.

L'uomo, infatti, vuole dare un po' di soldi a Marcello per poter portare avanti il suo progetto ma questo per Riccardo sarà anche il modo per sdebitarsi nei confronti di Angela. Marcello, però, non sembra vedere di buon occhio questo aiuto del tutto inaspettato: l'uomo è diffidente nei confronti di Riccardo e non sa se accettare o meno il prestito che ha messo a disposizione per loro.

Ludovica continua ad essere gelosa di Angela

E poi ancora le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino a venerdì 20 dicembre rivelano che Clelia, in vista del periodo natalizio, deciderà di proseguire il suo lavoro all'interno del Paradiso così da poter dare una mano.

La donna, però, non ha intenzione di restare ancora per molto tempo a Milano.

Occhi puntati anche su Ludovica, la quale continuerà ad essere sempre più gelosa di Angela: a tranquillizzarla ci penserà Riccardo cercando di sminuire in tutti i modi il suo rapporto con la ragazza. La settimana della soap opera pomeridiana di Rai 1 proseguirà con l'acquisizione della caffetteria da parte di Marcello e Salvatore: alla fine i due riusciranno a coronare il loro sogno.