Torna l'appuntamento con le avvincenti notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, più amata dai telespettatori di Mediaset. Le anticipazioni della puntata del 5 dicembre su Canale 5 si soffermano su Elsa Laguna e Antolina Ramos, interpretate dalle attrici Alejandra Meco e Maria Lima. Scendendo nel dettaglio, l'antagonista principale della decima stagione tornerà a mostrare la sua vera indole, quando mediterà una vendetta contro la sua rivale.

Il Segreto, puntata 5 dicembre: Elsa può tornare a casa

La rivalità tra Elsa e Antolina tornerà ad essere la protagonista dei nuovi appuntamenti dello sceneggiato.

Gli spoiler de Il Segreto riguardanti la puntata trasmessa giovedì 5 dicembre 2019 su Canale 5, rivelano che i medici daranno il permesso alla figlia di Amancio di tornare a casa. Per questo motivo, Isaac esulterà dalla contentezza, sebbene il luminare abbia consigliato ai due innamorati di aspettare gli esiti degli ultimi esami diagnostici per brindare alla guarigione. Fortunatamente tutto andrà per il meglio, tanto che la Laguna ritroverà il suo meraviglioso sorriso, dopo aver trascorso un periodo in carcere, con l'accusa di adulterio e l'incubo di una malattia mortale.

Ovviamente, l'unica persona che non sarà per niente contenta della bella novità riguardo Elsa sarà Antolina, tornata da poco a Puente Viejo per prestare alla rivale i soldi utili per sottoporsi al delicato intervento chirurgico a Madrid.

Antolina medita vendetta contro la Laguna

La trama de Il Segreto, in programma domani 5 dicembre dalle ore 16:10 dopo l'appuntamento con il dating show di Maria De Filippi, svela che Antolina (Maria Lima) mediterà un piano per sbarazzarsi per sempre della Laguna, visto che è uscita indenne dalla sala operatoria.

La donna, infatti, dimostrerà di non essere per niente cambiata, visto che si augurava che Elsa (Alejandra Meco) morisse sotto i ferri. Ma ecco che il ritorno di quest'ultima a Puente Viejo scombussolerà nuovamente i suoi piani. In particolare, la Ramos si cimenterà in costruzioni artigianali di ordigni esplosivi e di arti magiche. Un modo per sbarazzarsi per sempre della sua rivale. Ci riuscirà?

Nel frattempo a Puente Viejo, si vivranno momenti di tensione dopo il grave ferimento di Mauricio Godoy (Mario Zorilla), che ha salvato la vita alla Francisca Montenegro (Maria Bouzas), facendole scudo con il proprio corpo.

In attesa di vedere quali macchinazioni organizzerà la moglie di Isaac, si ricorda che la soap opera iberica è visibile da lunedì al venerdì su Canale 5 e in streaming su 'Mediaset Play', il servizio tv on demand del canale del Biscione.