Anche la conoscenza tra Anna Tedesco e Samuel Baiocchi è giunta al termine: nel corso della puntata del Trono Over che è andata in onda oggi, mercoledì 4 dicembre, la dama e il cavaliere si sono detti addio non senza malumori. La protagonista del parterre ha accusato la sua vecchia conoscenza di avere "un chiodo fisso" per il fisico e i rapporti intimi, lui ha replicato che dall'altra parte ha sentito sempre e solo freddezza.

Anna interrompe la conoscenza con Samuel

La bella Anna Tedesco non riesce proprio a trovare l'anima gemella: a più di due anni dal suo ingresso nel parterre del Trono Over, la dama è ancora single e alla ricerca del cavaliere che possa rubarle il cuore una volta per tutte.

Oggi, 4 dicembre, il pubblico ha assistito alla messa in onda di una puntata davvero molto emozionante dei "senior": la bionda protagonista del dating-show, infatti, ha confermato la sua intenzione di non continuare la conoscenza con Samuel Baiocchi.

Ad una settimana di distanza dal loro ultimo battibecco, i due si sono ritrovati a centro studio per spiegare cosa è accaduto tra loro nei giorni precedenti: lui ha accusato lei di essere fredda e poco coinvolta, quest'ultima si è difesa affermando che l'altro ambiva esclusivamente ad avere un rapporto fisico.

"Sei poco signore, mi hai chiesto i miei giusti sessuali dopo sette ore. Tu cerchi se...o, sei soltanto un maiale", ha tuonato Anna davanti a tutti i presenti. Il cavaliere ha provato a smentire tutto sostenendo che il trasporto fisico nei confronti di una persona fa parte di una frequentazione, ma lui non vuole solo questo.

Gianni Sperti tira ancora in ballo Giorgio

Tra i pochi che non hanno dato ragione ad Anna in questa circostanza c'è Gianni Sperti: l'opinionista, che in passato ha attaccato spesso la dama per il suo comportamento apparentemente poco sincero, oggi si è scagliato contro di lei dicendo che avrebbe dovuto chiudere una settimana fa con Samuel se le cose che le chiedeva per telefono non le andavano bene.

Per mettere in dubbio la buona fede della Tedesco, il collega di Tina Cipollari ha tirato in ballo un'intervista che ha rilasciato di recente Giorgio Manetti: pare che l'ex di Gemma Galgani abbia anticipato ad una rivista di Gossip che nel periodo natalizio andrà a trovare Anna a Gubbio per vedere il famoso albero che fanno in città.

La protagonista del Trono Over ha confermato tutto, ma ha precisato che il "Gabbiano" la raggiungerà assieme a Caterina, la sua compagna da oltre un anno. Il rapporto d'amicizia tra i due, dunque, continua a far discutere a Uomini e donne: sebbene i diretti interessati si ostinino a smentire le voci che li vorrebbero legati da un sentimento "clandestino", c'è ancora chi pensa il contrario.