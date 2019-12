Continuano ad essere numerosi i telespettatori che seguono le vicende della telenovela spagnola Il Segreto. Gli spoiler degli episodi che occuperanno Canale 5 il nuovo anno, annunciano che l’ingresso della new entry Esther Soto (Patricia Delgado), sarà seguito da quello di un altro personaggio femminile. Si tratta di Marina (Ana Lopez Segovia) che, dopo essere stata dichiarata deceduta dalla figlia, si presenterà viva e vegeta a Puente Viejo. La nuova arrivata si rivelerà come la vecchia fiamma di Don Berengario (Miguel Uribe), e farà la sua comparsa proprio quando il parroco la crederà morta.

Don Berengario apprende di essere il padre di Esther, i sospetti di Dolores

Nelle prossime puntate italiane, che i telespettatori vedranno nei primi mesi del 2020, entrerà in scena Esther Soto. Quest’ultima, dopo aver messo piede a Puente Viejo, si avvicinerà subito a Don Berengario, destando pesanti sospetti. La giovane spiazzerà il parroco, rivelandogli di essere sua figlia, nata dalla relazione che ebbe in gioventù con sua madre Marina. Con il passare dei giorni, si scoprirà che il sacerdote del paese iberico, prima di dedicare la sua vita soltanto a Dio, sembrava disposto a rinunciare alla sua vocazione per amore.

A far cambiare idea al collega di Don Anselmo fu il fatto che la sua amata fece perdere le sue tracce all’improvviso, senza nemmeno salutarlo. La vicinanza tra Don Berengario e la giovane Soto, purtroppo, continuerà a destare dei dubbi, soprattutto a Dolores. Quest’ultima, nonostante venga a conoscenza che la nuova arrivata è la figlia del prelato, la considererà una possibile traditrice, poiché le ricorderà la diabolica Jacinta Ramos, colei che in passato finse di essere Aurora Castro. Successivamente, Esther comincerà a contraddirsi, dal momento in cui, oltre a dire al padre Berengario di avere dei debiti da saldare, metterà al corrente lo stesso del decesso della madre Marina. La fanciulla sottolineerà al genitore che la donna che l’ha messa al mondo, purtroppo ha perso la vita in Turchia a causa di una terribile tempesta.

Il ritorno di Don Anselmo, la Soto faccia a faccia con la madre Marina

Don Berengario farà fatica a nascondere il suo profondo dispiacere per la perdita di colei che amava, ma per fortuna a confortarlo ci sarà Don Anselmo, che farà ritorno a Puente Viejo. Quest’ultimo si riaffaccerà nel paese spagnolo, non appena verrà a sapere che il sottosegretario Juan Garcia Morales è deciso a farla pagare ai residenti per vendicare la morte della nipote Maria Elena Casado de Brey. Nel capitolo numero 2.140 ci sarà un colpo di scena clamoroso, poiché Esther comincerà a mostrare il suo vero volto, facendo capire di aver detto una grossa menzogna al padre. Nello specifico, la giovane incontrerà la madre Marina in carne ed ossa. Quest’ultima, sin dal primo istante, dimostrerà di non aver apprezzato per niente il comportamento della figlia, visto che la rimprovererà per aver rintracciato Don Berengario.

Intanto il parroco confiderà a Don Anselmo di voler risolvere i problemi economici della consanguinea per non farle avere nessun problema, contando sull’aiuto dei suoi ricchi familiari. I fan della soap si avvicineranno sempre di più alla verità, scoprendo che la Soto si è ricongiunta con il genitore per impossessarsi del suo denaro.