Cosa succederà nelle puntate spagnole de Il Segreto? Le anticipazioni raccontano che Fernando, creduto scomparso dopo la detonazione al monastero e il rapimento di Maria, riapparirà improvvisamente a Puente Viejo per consumare la sua vendetta. Deciso a distruggere il paesino e i suoi abitanti, penserà bene di bruciare il borgo. Un focolaio verrà appiccato anche alla Casona, dove si trovano la Castaneda con i suoi bambini e Francisca. Le conseguenze saranno a dir poco funeste.

Anticipazioni nuove puntate Il Segreto: Fernando re della distruzione

Negli episodi iberici della soap, il Mesia non perderà tempo per vendicarsi di tutti coloro che hanno osato ostacolarlo.

Dopo aver preso una grossa fiaccola, appiccherà incendi nelle zone strategiche del paesino, che si trasformerà nel giro di poco in un girone infernale. Fernando si recherà anche alla Casona, furioso per aver saputo che Maria ha deciso di partire per Cuba con Esperanza e Beltran per ricongiungersi a Gonzalo, l'uomo del quale è realmente innamorata. Come può tradirlo così biecamente, dopo che ha sfidato la morte per salvarla da Dori Vilches?

Stando alle anticipazioni Il Segreto, Matias si prodigherà per tentare di salvare il paesino.

Il Castaneda si organizzerà al più presto con i vicini per spegnere le fiamme. Con lui, ci saranno Raimundo, Carmelo e Severo. Sebbene coraggiosi e armati di buone intenzioni, non riusciranno a fare molto per Puente Viejo.

La distruzione di Puente Viejo

Don Anselmo arriverà trafelato ed inorridito in piazza. Il religioso noterà che dalla Casona si erge un'altissima fiamma di fuoco. All'interno della villa, Maria riuscirà a raccogliere le forze e scappare attraverso le segrete con i suoi figli. Intanto, nel pieno del delirio, Fernando si rivolgerà ai paesani fuggiti dalle loro case, gridando loro il disprezzo che ha subito in tutti questi anni.

Infuriato, confesserà di aver incendiato anche la Casona. Purtroppo, dopo che il fuoco sarà stato domato, di Puente Viejo rimarrà ben poco. Case distrutte e cenere ovunque faranno sembrare il paesino un teatro d'orrore. In tantissimi saranno costretti a lasciare il borgo, ormai senza più casa e terreni.

Tuttavia, come svelano le anticipazioni de Il Segreto, Marcela e Matias decideranno di sfidare la sorte e di non andarsene, impegnandosi invece a ricostruire il paesino. Invece Francisca, con le lacrime agli occhi, dovrà per forza salutare Puente Viejo, dal momento che grande parte della Casona è stata distrutta.

La matrona si recherà a Madrid con il marito Raimundo, evento che segnerà l'inizio della nuova stagione della soap opera, insieme ad un salto temporale di dieci anni.