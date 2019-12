Continuano ad essere in numerosi coloro che seguono appassionatamente le vicende della soap opera di origini iberiche Una vita, scritta dall’autrice Aurora Guerra. Si preannunciano ricche di colpi di scena le prossime puntate spagnole. Le anticipazioni di ciò che succederà nell’episodio in programmazione in Spagna il 16 dicembre raccontano che Genoveva Salmeron (Clara Garrido), amareggiata per aver sorpreso Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Marcia Álvez Fernandez (Trisha Fernández) in atteggiamenti affettuosi, perderà le staffe.

L’ex complice di Ursula Dicenta affronterà immediatamente la brasiliana e la ricatterà nel peggiore dei modi dicendole di prendere le distanze dal suo futuro marito. Santiago Becerra (Aleix Melé), invece, si ricongiungerà con la moglie Marcia, poiché tornerà in libertà.

Genoveva minaccia Marcia, Felipe rassicura la Salmeron

Nella puntata numero 1.159 che verrà trasmessa sull’emittente televisiva La 1 TVE domani lunedì 16 dicembre Camino, su tutte le furie, chiederà a Maite per quale motivo abbia deciso di abbandonare Acacias 38.

Quest’ultima riuscirà a dire alla sua allieva soltanto di aver preso la decisione giusta per entrambe, poiché per la troppa rabbia e delusione non le darà modo di spiegarsi. Intanto Genoveva sarà parecchio turbata dopo essersi accorta che Felipe e la sua rivale Marcia si sono scambiati un abbraccio molto affettuoso. Marcia verrà minacciata per strada dalla Salmeron che le ordinerà di allontanarsi dall’avvocato. In seguito l’Alvarez Hermoso rassicurerà la sua promessa sposa, dicendole che ciò che ha visto tra lui e la brasiliana non è niente di importante.

Santiago esce dal carcere, Ursula pronta ad attuare la sua vendetta

Inoltre, il vedovo di Celia coglierà l’occasione al volo per organizzare una cena romantica, in modo da poter fare una vera proposta di matrimonio a Genoveva. Successivamente Marcia darà un caloroso benvenuto al marito Santiago che a gran sorpresa verrà scagionato, ma gli sottolineerà di dover parlare con lui di qualcosa di molto importante. Intanto Ursula continuerà a controllare tutti i movimenti dei coniugi Becerra con l’intento di attuare la sua terribile vendetta al più presto possibile.

Per concludere l’ex governante, dopo aver fatto perdere le sue tracce per alcuni giorni, uscirà finalmente allo scoperto passeggiando per le strade del quartiere iberico. Nello specifico la Dicenta metterà al corrente tutti gli abitanti di Acacias 38 della sua nuova situazione, affermando pubblicamente di essere tornata alle sue vecchie abitudini.