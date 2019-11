La soap spagnola Il Segreto subirà un salto temporale di dieci anni. Puente Viejo cambierà completamente, sia per quanto riguarda l'ambientazione che i personaggi. Stando alle anticipazioni, Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa, due delle colonne portanti della telenovela resteranno nel cast. Al paesino arriveranno ben 19 nuovi abitanti, pronti a sconvolgere e rendere ancora più interessanti le trame.

Anticipazioni Il Segreto: l'inedito volto di Puente Viejo

Stando alle anticipazioni ufficiali di Atresmedia, la soap opera trasmessa su Antena 3 in Spagna e su Canale 5 in Italia, non sarà più la stessa.

Nuovi personaggi e ambientazioni daranno il via a tantissime storyline dense di emozioni e che tratteranno anche temi scomodi. La soap Il Segreto continua ad avere un successo enorme, sia nel nostro Paese che in terra iberica. Basti pensare che è in onda da ben otto anni. Proprio per questo, è stato deciso di dare il via alla nuova stagione.

A Puente Viejo tutto prenderà una piega diversa dopo il salto temporale che proietterà Puente Viejo avanti di dieci anni. Il paesino sarà più moderno, l'abbigliamento dei personaggi e il loro look rispecchierà alla perfezione la moda dell'epoca.

Per quanto riguarda i protagonisti, i telespettatori ritroveranno Francisca, Marcela e il marito Matias, il buon Raimundo, Mauricio e la famiglia Miranar. Non mancheranno inediti colpi di scena, in primis i rispettivi tradimenti coniugali dei coniugi Castaneda. Insieme ad essi, altri 19 nuovi personaggi inizieranno con il passare delle puntate a tessere le trame narrative. Non mancheranno intrighi, amori, tradimenti e oscuri segreti celati nel loro passato.

Arriva la Marchesa Isabel, la nuova nemica di Francisca

Una delle new entry più importanti della nuova stagione de Il Segreto sarà Isabel de Los Visos.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La nobildonna e il marito hanno due figli, Tomas e Adolfo. Isabel diventerà l'acerrima nemica di Francisca Montenegro. Nel paesino, ci saranno Íñigo e Antoñita, che avrà modo di conoscere molto bene la storica matrona. Tre giovani ragazze, dal carattere decisamente diverso, daranno parecchie preoccupazioni a loro padre Ignacio: si tratta di Marta, la primogenita, Rosa e Carolina. Ignacio avrà a che fare con Manuela e Pablo. Le ragazze intrecceranno le loro vite con i figli dei Los Visos.

Inoltre, le anticipazioni spagnole Il Segreto relative al salto temporale rendono noto che a Puente Viejo si stabiliranno gli Urrutia.

Donna Encarnacion sarà la madre di Alice. L'attore Angel Hector Sanchez vestirà invece i panni di Jesus. E poi ancora, i telespettatori impareranno a conoscere l'enigmatico Don Filiberto, così come il Capitano Huertas.