Gianmarco Onestini continua a far parlare di sé in Spagna. Il giovane modello è stato criticato sui social per aver utilizzato un fotomontaggio in un'immagine ricavata da un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Il ragazzo voleva dare l'idea di un bagno di folla nel corso di una sua serata, ma gli utenti si sono accorti che le persone presenti nel video erano state duplicate.

Bufera social su Gianmarco Onestini: il bagno di folla sulla foto che ha postato è frutto di un trucco

Il modello Gianmarco Onestini, dopo il Gf italiano, ha partecipato al Gran Hermano Vip in Spagna, attirando l'attenzione di molti telespettatori per il legame che nella casa ha instaurato con Adara Molinero. La modella è fidanzata e ha un bambino di pochi mesi: la loro stretta amicizia ha fatto molto parlare il pubblico che lo ha fortemente criticato.

Una volta uscito dalla casa, Onestini ha ammesso di essersi innamorato della bella coinquilina e di non aver mentito sui suoi sentimenti per ottenere popolarità, così come in molti pensavano.

Adesso il modello italiano è di nuovo al centro delle polemiche in Spagna. In una discoteca di Valencia in cui era ospite, Gianmarco Onestini ha girato un video da condividere sui social con i suoi fan. Guardando il fotogramma postato, però, gli utenti dei social si sono accorti di un particolare che non è passato inosservato: il bagno di folla che circondava Onestini, infatti, è risultato essere finto.

A quanto pare, per ottenere un effetto di maggiore popolarità, il modello avrebbe utilizzato un trucco di Photoshop, applicando lo strumento "clone" e moltiplicando così i volti che gli erano attorno. Ai più attenti non è sfuggita la ripetizione dei volti, anche data la mancanza di proporzionalità nella foto.

Onestini protagonista di meme canzonatori sui social: prima di lui il cantante Roy Mendez

Gianmarco Onestini adesso è al centro di una presa in giro virale in rete: molti utenti, infatti, hanno postato meme ironici sulla vicenda ed in poco tempo la notizia si è diffusa prendendo d'assalto i social.

Per gli internauti, il paragone con Roy Mendez è stato inevitabile. Il cantante e chitarrista spagnolo, infatti, alcuni mesi fa aveva postato un'immagine riguardante il suo ultimo tour utilizzando la stessa tecnica per clonare i volti dei presenti al concerto. Anche in quella occasione il pubblico aveva subito notato l'inganno e criticato fortemente il personaggio, soprattutto per la scarsa precisione nell'applicare la tecnica. Lo stesso cantante, ex concorrente di "Operazione trionfo", aveva accolto le critiche con ironia riuscendo a risolvere tutto usando l'umorismo.

Come ne uscirà Gianmarco Onestini?