Torna il consueto appuntamento con le novità su Il Segreto, la soap opera iberica più amata dagli italiani. Gli spoiler relativi alle prossime puntate italiane, rivelano che Fernando Mesia riuscirà a sottomettere Maria Castaneda, allontanandola dagli affetti più cari. Inoltre chiederà aiuto all'infermiera Dori Vilches, la quale sottoporrà la sorella di Matias a cruenti esercizi di riabilitazione.

Il Segreto: Fernando inganna Maria

Maria vivrà dei momenti molto difficili in seguito alla perdita dell'uso delle gambe nel corso dei prossimi appuntamenti italiani della soap opera.

Una situazione che si complicherà ulteriormente per colpa delle interferenze di Fernando. Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che il diabolico figlio di Olmo convincerà la Castaneda a trasferirsi con lui a La Habana. Per fare ciò, le confesserà che la tenuta di Francisca (Maria Bouzas) non è più sicura per via della guerra iniziata tra quest'ultima e Carmelo dopo la morte della povera Adela, perita in un gravissimo incidente automobilistico mentre si stava dirigendo a La Puebla. Inoltre il Mesia obbligherà Esperanza e Beltran ad allontanarsi dalla madre e trasferirsi in un collegio ad Avila.

I seguaci, a questo punto, assisteranno alla vera natura di Fernando (Carlos Serrano), che ideerà un doppio gioco per tenere sotto scacco la povera Maria (Loreto Mauleon). Infatti corromperà un luminare per far credere alla giovane che non potrà più tornare ad usare le gambe, nascondendole un' eventuale operazione risolutiva. Di conseguenza, la sorella di Matias (Ivan Montes) cadrà nello sconforto più totale, facendo il gioco del suo aguzzino.

Dori minaccia la Castaneda

Le trame de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che il Mesia assumerà un'infermiera, una certa Dori, per aiutare la Castaneda negli bisogni corporali.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Qui l'infermiera assumerà un atteggiamento schivo che susciterà parecchi contrastanti con la paziente, vessata da terapie troppo dolorose. Una situazione che peggiorerà sempre più, tanto che la Vilches minaccerà di licenziarsi dal suo posto di lavoro, incolpando Maria di non impegnarsi per tornare a camminare con le proprie gambe. La donna, infatti, farà addirittura i bagagli, tanto da prepararsi a lasciare il paesello dopo aver aspramente minacciato la sorella di Matias.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: il gioco sporco di Fernando andrà a buon fine.

La Castaneda, infatti, si sentirà in colpa, tanto da impedire all'infermiera di lasciare La Habana, recandosi alla stazione ferroviaria. Possiamo svelare che il Mesia e la Vilches dimostreranno di avere uno strano legame che farà l'apripista ad un grosso colpo di scena. Di cosa si tratta? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera torna domani 2 dicembre su Canale 5.