È stata una puntata di Uomini e donne Over molto movimentata quella che è stata registrata ieri, sabato 30 novembre: le anticipazioni del web, infatti, informano il pubblico dei tanti colpi di scena che hanno regalato i protagonisti del parterre. Gemma Galgani, per esempio, ha dovuto far fronte alle "intromissioni" di terze persone nel suo rapporto con Juan Luis Ciano; Armando Incarnato, invece, sta frequentando contemporaneamente Roberta Di Padua e Veronica Ursida.

Gemma e Juan: ancora non c'è stato il bacio passionale

La conoscenza tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano procede a gonfie vele: le anticipazioni della registrazione del Trono Over che c'è stata il 30 novembre, aggiornano il pubblico sull'intesa in crescita tra i due protagonisti della trasmissione.

Esattamente come è successo una settimana fa, anche in questi giorni la dama e il cavaliere si sono incontrati nella "casona" di U&D per trascorrere qualche ora insieme.

A minare questo idillio, però, ci ha pensato prima Tina Cipollari, facendo recapitare a Juan una foto in cui ballano, e anche un'altra persona dall'identità sconosciuta. Il signore di origini venezuelane, infatti, ha raccontato di aver ricevuto un mazzo di fiori da una donna che non si è firmata: sebbene abbia precisato nei bigliettino che si trova nello stesso studio Tv, l'ammiratrice di Ciano ancora non si è palesata.

Anche la dama Simonetta, come è successo nel recente passato con Barbara De Santi, ha chiesto al bel 57enne di poter fare un ballo insieme e non ha escluso la possibilità che in futuro possa chiedere il suo numero alla redazione per conoscerlo meglio.

Gemma, dunque, deve stare molto attenta perché il suo Juan piace anche ad altre protagoniste di Uomini e Donne: oltre alla sua storica "rivale", il cavaliere sembra aver fatto breccia nel cuore di parecchie dame del parterre.

Armando esce di nuovo con Roberta e scatta l'intesa

Durante la registrazione di Uomini e Donne di ieri, si è parlato anche di Armando Incarnato: il cavaliere è uscito sia con Veronica Ursida, con la quale è finalmente scattato un bacio, che con Roberta Di Padua.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Il napoletano ha accettato di riprendere la conoscenza con la dama per curiosità: nel corso dell'appuntamento che hanno avuto nei giorni scorsi, tra i due c'è stata molta intesa fisica ma ancora nessuno scambio di affettuosità come baci o altro.

Riccardo Guarnieri, inoltre, ha regalato un colpo di scena sorprendente ai presenti: dopo che Ida Platano ha confermato la sua volontà di interrompere la loro storia a causa dei continui litigi, il pugliese le ha chiesto di sposarlo. La parrucchiera non se l'è sentita di rispondere né sì né no, ma ha accettato di ballare con il compagno prima di lasciare lo studio con lui.