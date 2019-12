Sono sempre più travolgenti le avventure della telenovela di origini spagnole Il Segreto, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Negli episodi che i fans italiani vedranno prossimamente, si assisterà all'ingresso di Juan Garcia Morales (Josè Navar), un colonnello che metterà paura a tutti gli abitanti, compresa Francisca Montenegro. Il sottosegretario sarà disposto a tutto per radere al suolo l’intero quartiere, per vendicare la tragica scomparsa della figlia Maria Elena Casado De Brey (Elena Ponce de Leon) morta dopo aver sposato Fernando Mesia (Carlos Serrano).

Il vero motivo per cui l’anziano uomo vorrà far seppellire Puente Viejo dalle sue acque emergerà nel capitolo numero 2.138, quando rivelerà le sue intenzioni a colui che sarebbe dovuto diventare suo genero.

Arriva il colonnello Garcia. Severo, Carmelo e Francisca vogliono salvare il paese

Gli spoiler delle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, segnalano che la serenità di Puente Viejo verrà stravolta da un nuovo arrivo. Si tratta di Juan Garcia Morales, che dopo aver messo piede nel paese iberico seminerà panico annunciano che a breve l’intera cittadina verrà inondata dalle sue acque a causa del riempimento di un bacino idrico realizzato di recente.

Carmelo, Severo e Francisca faranno il possibile per salvare il quartiere spagnolo, ma i loro sforzi non serviranno a nulla. Intanto il sottosegretario cercherà di avere la situazione a suo favore, quando offrirà ai proprietari terrieri delle cifre pessime per convincerli a rifarsi una nuova vita altrove. Mentre una parte di cittadini accetterà le condizioni imposte dal new entry, i Castaneda e i Miranar non saranno per niente d’accordo.

Il Morales è il padre della defunta Maria Elena, l’inganno di Fernando

Matias non vorrà disfarsi della sua locanda in cambio di pochi soldi, invece Dolores non si dirà disposta a lasciare il suo emporio. Successivamente vari cittadini sospetteranno che il Morales voglia distruggere Puente Viejo con un’inondazione, per una vendetta personale. Il Santacruz e il Leal allo stesso tempo, dopo aver avuto dei dubbi su Fernando, troveranno un escamotage per farlo incontrare con Garcia per capire se i due uomini sono complici come lasciano intendere.

Quest’ultimo e il figlio del defunto Olmo se in un primo momento daranno l’impressione di non andare d’accordo, subito dopo faranno capire di essere alleati. Scendendo nel dettaglio, tramite una conversazione tra il Mesia e il Morales si scoprirà che quest’ultimo è il padre di Maria Elena Casado, deceduta a causa di un attentato il giorno delle sue nozze. Inoltre, i telespettatori capiranno che il colonnello dell’esercito è intenzionato a farla pagare ai paesani per avere giustizia, poiché Fernando gli ha fatto credere che tutti coloro che vivono a Puente Viejo sono i colpevoli della morte della sua compianta figlia.