Appuntamento con le anticipazioni della soap iberica Una vita e che riguarderanno in particolare, ciò che accadrà nel corso dei primi mesi del 2020. Secondo quanto riportano gli spoiler infatti, Antonito e Lolita riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore e diventeranno marito e moglie davanti a parenti ed amici. La cerimonia si svolgerà senza intoppi, anche se al ricevimento una caduta di Lucia costringerà la Alvarado ad essere ricoverata in ospedale per accertamenti. Con il prosieguo delle puntate, i telespettatori scopriranno che gli sposi non avranno consumato il matrimonio la prima notte di nozze, mentre Victor e Maria Luisa faranno ritorno a Parigi dopo aver presenziato alla cerimonia.

Antonito e Lolita finalmente sposi nelle nuove puntate in onda nel 2020

Molte novità appassioneranno i fan di Una vita i quali, ad inizio 2020, vedranno due dei protagonisti convolare finalmente a nozze. Antonito e Lolita infatti, dopo un anno di fidanzamento, riusciranno a pronunciare il fatidico 'si' davanti a parenti e amici. Ad officiare la cerimonia sarà padre Telmo Martinez, mentre per l'occasione, torneranno momentaneamente ad Acacias, Victor e Maria Luisa. La cerimonia nuziale si svolgerà senza intoppi e tutti gli invitati saranno ospiti degli sposi presso 'La deliciosa' dove verrà offerto loro un rinfresco.

Proprio nel corso del ricevimento però, Lucia cadrà misteriosamente dalle scale di Acacias 38 e la donna verrà trasportata in ospedale per degli accertamenti.

Anticipazioni Una vita: gli sposi non consumano la prima notte di nozze

Mentre Celia sarà preoccupata per la salute della cugina, Ramon e Trini staranno vicini alla moglie di Felipe e si allontaneranno dal rinfresco, mentre gli sposi continueranno ad intrattenere il resto degli invitati. Il giorno dopo, nel corso di un dialogo tra Antonito e Lolita, si intuirà che i due siano andato in bianco la prima notte di nozze. A quanto sembra infatti, Lolita si sarebbe bloccata sapendo che i suoceri dormivano nella stanza accanto. Gli spoiler svelano inoltre che Antonito non sembrerà preoccupato della cosa, certo che la moglie si sbloccherà una volta a Santander, dove i due novelli sposi trascorreranno la loro luna di miele.

Intanto, arriverà il momento di salutare ancora una volta Victor e Maria Luisa, i quali torneranno a Parigi dopo aver presenziato alle nozze di Antonito e Lolita.

Emozioni e curiosi retroscena terranno con il fiato sospeso i fan di Una vita anche ad inizio 2020. Si ricorda inoltre, per chi si fosse perso qualche puntata precedente, che queste sono disponibili sul sito Mediaset play, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.