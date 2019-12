Sono sempre più movimentate le vicende dello sceneggiato Una Vita. Negli appuntamenti spagnoli in programmazione la settimana in corso, Genoveva Salmeron avrà finalmente tutte le carte in tavola per sbarazzarsi della sua rivale in amore. Si tratta di Marcia, che dopo un’iniziale titubanza accetterà di abbandonare Acacias 38 con Santiago, pur avendo scoperto che non si tratta del suo vero marito.

Genoveva non crede ad Ursula. Santiago è un impostore

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sull'emittente televisiva La 1 TVE dal 23 al 27 dicembre 2019, annunciano che Marcia si rifiuterà di andare a vivere a Cuba con Santiago quando non le dirà chi è veramente.

Intanto, Andrade confesserà ad Ursula che il vero marito della brasiliana in realtà è morto in Brasile. Margarita dopo aver preparato un tè per Bellita, si darà alla fuga lasciando il veleno che ha somministrato nell'infuso nella cucina del Dominguez. Successivamente Rosina convinta che suo marito Liberto e Maite nascondono qualcosa, si presenterà a casa della pittrice per coglierli di sorpresa. La madre di Leonor apprenderà che il Seler e la nipote di Armando si sono visti soltanto per aprire una galleria d’arte.

Allo stesso tempo Genoveva e Felipe cominceranno ad organizzare i preparativi del loro matrimonio, decidendo di parlare con il sacerdote per fissare la data del lieto evento. Felicia dopo essere stata messa in guardia da Cesareo si recherà alla bottega di Maite. La Dicenta rivelerà a Genoveva che colui che afferma di essere il marito di Marcia, in realtà è un impostore. La Salmeron pur non credendo che ciò che le ha detto l’ex governante sul conto di Santiago sia vero, esigerà di sapere la verità dal diretto interessato. Quest’ultimo ribadirà a Marcia di voler lasciare Acacias 38 con lei, per impedire alla polizia di arrestarlo: in tale circostanza la brasiliana apprenderà qual è la reale identità dell’uomo con cui vive.

Casilda intenzionata a viaggiare, Marcia accetta di partire con il marito

Il dottore dopo aver visitato Bellita, affermerà che la donna è stata avvelenata. Arantxa e Cesareo continueranno a portare avanti la loro relazione, catturando l’attenzione di tutti gli abitanti. Camino non appena riceverà uno schiaffo da Felicia, lo farà sapere a Maite. Santiago dirà a Marcia di non lasciarlo, mentre quest’ultima verrà minacciata per l’ennesima volta da Genoveva, che le ribadirà di non avvicinarsi a Felipe. A questo punto la Salmeron ordinerà a Venasco di eseguire un lavoro misterioso. Intanto Jose avrà la conferma che Bellita ha ingerito del veleno. Successivamente Camino preparerà una sorpresa per la sua famiglia, invece Servante proporrà a Cesareo e Jacinto di intrattenere Arantxa. Casilda sarà determinata ad intraprendere un viaggio, con i soldi che ha guadagnato vincendo alla lotteria.

Marcia comunicherà a Lolita di aver accettato di partire con Santiago. Quest’ultimo verrà ricattato da Ursula, invece Andrade non verrà processato per aver subito un pestaggio. Infine, Jose sembrerà trovare un antidoto per salvare Bellita, invece Maite si preoccuperà per la dipendenza che Camino ha su di lei.