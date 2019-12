La telenovela spagnola Il Segreto continua a far rimanere con il fiato sospeso. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset nel 2020, Maria Castaneda (Loreto Mauleon) scoprirà il motivo per cui la sua infermiera Dori Vilches (Marian Degas) ha avuto un esaurimento emotivo in sua presenza. La madre di Esperanza con l’aiuto di Irene Campuzano apprenderà che la specialista assunta da Fernando Mesia, in passato venne internata in una struttura psichiatrica dopo aver incendiato un ospedale per bambini.

Fernando ingaggia Dori, i sospetti di Maria

Presto i telespettatori italiani avranno modo di conoscere l’infermiera Dori Vilches, che metterà piede a La Habana per far fare riabilitazione a Maria. Le anticipazioni relative a ciò che succederà nelle puntate in programma su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che la Castaneda durante una delle tante sedute di terapia, si accorgerà dello strano atteggiamento della new entry. In particolare la forestiera darà l’impressione di essere instabile mentalmente, quando farà capire di essersi rivolta a dei bambini invitandoli a fuggire prima che una casa venga distrutta dalle fiamme di un incendio.

La figlia di Emilia e Alfonso terrorizzata dalle parole pronunciate dalla sua infermiera, le chiederà delle spiegazioni su quanto accaduto. Dori non appena tornerà in sé, inviterà la sua paziente a non far sapere nulla al Mesia di ciò che ha ascoltato. La madre di Esperanza accetterà le condizioni della Vilches, ma deciderà di scoprire cosa nasconde la donna. Maria per far luce sull’intricata faccenda si rivolgerà ad Irene, dato che le chiederà di fare delle indagini sul passato di Dori.

La Castaneda apprende l’oscuro passato della sua infermiera, il timore della Vilches

La giornalista decisa a far avere alla sorella di Matias le risposte che sta cercando, si metterà subito al lavoro e verrà a conoscenza di qualcosa di sconvolgente sul conto dell’infermiera.

La moglie di Severo scoprirà che qualche anno prima, Dori perse la testa per il proprietario del sanatorio per bambini in cui prestava servizio. Inoltre la Campuzano farà sapere a Maria anche che la Vilches per non perdere colui che fece breccia nel suo cuore, innestò un incendio all’interno della struttura clinica in cui lavorava con l’intento di porre fine all’esistenza della moglie dell’uomo. La figlioccia della Montenegro dopo aver parlato con Irene, uscirà allo scoperto raccontando a Dori la tragica storia appresa, e facendole capire perfettamente che la protagonista della sciagura è lei.

La Vilches non riuscirà a stare serena poiché temerà di poter essere smascherata dalla Castaneda, quando la stessa saprà addirittura che dopo essere stata arrestata venne internata in un manicomio. Il Mesia invece mostrerà le sue vere intenzioni, visto che non sarà difficile capire che ha intrapreso una relazione con la nuova arrivata, per far fare a Maria tutto ciò che lui desidera. Successivamente Maria quando Dori ammetterà che quello che ha scoperto su di lei è vero, le dirà di essere disposta a non far sapere a nessuno che non è una persona sana di mente soltanto se la farà tornare a camminare.