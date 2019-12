Sono sempre più travolgenti, le vicende della famosa soap opera spagnola Il Segreto. Nelle puntate in programmazione sull’emittente televisiva Antena 3 la prossima settimana la marchesa Isabel De Los Visos se ne andrà via da Puente Viejo ma in modo momentaneo. Eulalia Castro invece farà capire di aver trovato la giusta soluzione per scoprire una volta per tutte dov’è finita Francisca Montenegro.

Tomas si sfoga con Adolfo, Eulalia alla ricerca di Francisca

Dagli spoiler degli episodi spagnoli in onda dal 16 al 20 dicembre 2019, si evince che dopo aver appreso della rivolta avvenuta alla caserma di Jaca, il capitano Huertas e Ignacio crederanno che Pablo debba rimandare la sua fuga.

Intanto quest’ultimo metterà al corrente del pericolo che corre Rosa, Marta e Carolina. Isabel ricorderà al suo caposquadra Maqueda che non saranno mai una coppia. Antoñita avrà la conferma che Francisca si sia tranquillizzata, visto che le dirà di credere che la marchesa De Los Visos abbia ragione sul fatto che debba uscire allo scoperto. Alicia e Damian si lamenteranno di Matias.

Nel frattempo quest’ultimo farà sapere alla moglie Marcela che nel paese ci sono stati parecchi arresti. Quest’ultima sarà affettuosa nei confronti del consorte sotto lo sguardo di Tomas.

La marchesa Isabel dopo aver parlato al telefono, ordinerà ad Antonita di preparare i suoi bagagli nonostante la domestica le ricorderà che deluderà la Montenegro con la sua partenza. Maqueda non la prenderà bene quando apprenderà la decisione della sua padrona, poiché era così entusiasta del loro imminente viaggio. Intanto Tomas si sfogherà con suo fratello dopo aver visto i coniugi Castaneda complici.

In seguito Maqueda cercherà di scoprire il motivo per cui Isabel ha stravolto il loro piano, chiedendo delle spiegazioni a Tomas.

Quest’ultimo subito dopo verrà a sapere che Ignacio ha offerto un lavoro in fabbrica ad Adolfo. Nel frattempo il Solozabal dirà a Pablo che la rivolta è stata interrotta, e lo inviterà a fuggire con l’aiuto del capitano Huertas. Matias cercherà di far calmare Damian e Alicia, ricordandogli che sono dei rivoluzionari. Eulalia troverà finalmente il piano per scoprire in quale luogo si nasconde la sua nemica Francisca. Ignacio rifiuterà di essere uno dei consiglieri nel municipio, su richiesta del sindaco Mauricio.

Il capitano Huertas darà dei consigli a Pablo su come muoversi durante la sua fuga, mentre Adolfo accetterà di lavorare nell'azienda del futuro suocero.

Matias preoccupato per Raimundo, Isabel lascia Puente Viejo

Carolina, disperata per il fatto che il suo amato si separerà da lei, si farà confortare da Encarnación. Rosa mostrerà a Marta la sua fede nuziale, invece la dermatite della Montenegro sembrerà essere sul punto di passare grazie ad Antonita. Quest’ultima ricorderà alla marchesa Isabel che la moglie di Raimundo presto uscirà dal suo isolamento.

Rosa comunicherà ai suoi familiari la data del suo matrimonio, invece Pablo terrorizzato smetterà di preparare il suo bagaglio con il timore che i militari possano ucciderlo. Francisca completamente senza appetito, esigerà di vedere subito Isabel. Quest’ultima ricorderà ad Inigo che è libera di fare tutto ciò che vuole, invece la Montenegro insisterà nel voler incontrare la marchesa, e Antonita non saprà come distrarla.

Matias si preoccuperà per suo nonno Raimundo, poiché sarà ancora lontano da Puente Viejo da parecchie settimane: a rassicurare il marito di Marcela ci penserà Mauricio, che dirà al giovane di essere sicuro che l’ex locandiere presto apparirà in paese.

Successivamente Isabel comunicherà ad Adolfo e Tomas che non si troverà nel quartiere iberico nemmeno per il Natale. Antonita farà sapere a Francisca che la marchesa ha dovuto fare un viaggio urgente. Ignacio rimarrà fermo nella sua posizione, visto che vorrà far fuggire Pablo nonostante l’opposizione delle sue figlie. Manuela ed Encarnación tenteranno di risollevare il morale di Carolina. Il Solozabal, avendo saputo che Isabel è in viaggio, inviterà Adolfo a trascorrere le feste natalizie con la sua famiglia.

Infine Damian sentirà la mancanza del suo defunto amico Cosme, invece Matias dopo aver accettato di diventare il consigliere di Puente Viejo farà sapere la sua decisione ad Alicia.