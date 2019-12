Martedì 24 dicembre su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata de Il Segreto, la soap iberica che sta appassionando milioni di telespettatori, pronti a seguire le vicende ambientate a Puente Viejo.

Le anticipazioni sul prossimo episodio svelano che Irene e Raimundo continueranno a indagare su Fernando Mesia, convinti che dietro agli attentati ci sia il suo zampino. I due però, decideranno di mantenere segreti i loro incontri, mentre il Mesia sembrerà tenere in pugno Maria, costretta suo malgrado, a sottostare alle dolorose terapie di Dori.

Anticipazioni Il segreto: Irene e Raimundo alleati contro Fernando

Anche in questa settimana natalizia i fan de Il segreto potranno seguire le vicende ambientate a Puente Viejo e che vedranno protagonisti Irene e Raimundo.

I due, da qualche tempo, si sono alleati per scoprire chi sia il responsabile degli ultimi tragici accadimenti avvenuti in paese e sospetteranno, sin da subito, di Fernando. Anche se Irene, troverà degli indizi che sembreranno portare alla colpevolezza del sindaco di Belmonte per l'uccisione di Adela, entrambi continueranno a sospettare di Mesia.

Secondo i due infatti, l'uomo sarebbe l'unico ad aver tratto vantaggio dalle morti avvenute di recente e, secondo i loro sospetti, avrebbe così alimentato l'odio e la sete di vendetta tra Carmelo, Severo e donna Francisca.

Spoiler puntata del 24/12: Raimundo e Irene mantengono segrete le indagini su Mesia

Decisi più che mai a scoprire chi si cela dietro agli attentati avvenuti a Puente Viejo, compresa la morte di Adela, Raimundo e Irene stringeranno un nuovo patto e decideranno di non rivelare a nessuno i propri sospetti, mantenendo segreti i loro incontri e continuando così ad indagare senza interferenze.

Nel frattempo, Onesimo farà ritorno dal suo viaggio a Berlino, mentre Maria sarà nuovamente messa a dura prova dall'infermiera Dori, la quale la sta sottoponendo a delle terapie dolorosissime, senza mostrare nessuna compassione per la Castaneda.

Al contrario l'arcigna infermiera sembrerà essere in sintonia con Fernando e, solo con il prosieguo delle puntate, si potranno scoprire ulteriori retroscena su questa vicenda.

In attesa di scoprire come si evolveranno le vicende legate alle indagini di Irene e Raimundo, ricordiamo che, il nuovo appuntamento con la soap Il segreto, è per il pomeriggio di martedì 24 dicembre, mentre il 25 e il 26 dicembre, la soap iberica non andrà in onda. Per chi si fosse perso qualche episodio precedente, ricordiamo che questi, sono disponibili sul sito Mediaset play, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.