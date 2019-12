Il Segreto, la popolare soap opera spagnola, vivrà differenti colpi di scena nella settimana natalizia. Le trame degli episodi in onda dal 23 al 27 dicembre (la soap non andrà in onda il 25 ed il 26 dicembre), rivelano che Irene e Raimundo sempre più sospettosi nei confronti di Fernando, decideranno di indagare su di lui. Intanto, Lola si ribellerà a Francisca e farà sì che Prudencio non si metta nei guai spronandolo a non concedere il prestito all'uomo che alcuni giorni prima si era presentato in negozio mentre Antolina darà un appuntamento ad Isaac. Infine, l'infermiera Dori sottoporrà Maria a durissime terapie non mostrando un briciolo di empatia nei suoi confronti.

Il Segreto, Raimundo ed Irene indagano su Fernando

Le trame Il Segreto dal 23 al 27 dicembre, rivelano che Lola deciderà di ribellarsi agli ordini di Francisca e consiglierà a Prudencio di non accordare il prestito al misterioso uomo che glielo ha chiesto. La giovane, infatti, non vorrà più sottostare ai ricatti della Montenegro che vuole rovinare la vita all'Ortega che non si è piegata ai suoi voleri, ovvero di mandarlo nuovamente in bancarotta Severo Santacruz. Nel frattempo, Onesimo farà ritorno da Berlino prima del previsto.

Più tardi, Raimundo sempre più convinto che il responsabile dell'attentato in cui ha perso la vita Adela sia Fernando, deciderà di parlarne con Irene, la quale sarà in sintonia con lui. I due, a quel punto non diranno nulla a nessuno circa i loro sospetti e decideranno di indagare su Fernando e scoprire se davvero è stato lui ad organizzare il tutto innescando così la pericolosa lotta tra Francisca ed il clan Santacruz che rischia di fare vittime innocenti inutilmente.

Antolina dà appuntamento a Isaac, Dori tratta male Maria

Dori, l'infermiera ingaggiata da Fernando per far sì che Maria viva la sua disabilità al meglio, sottoporrà la giovane a terapie durissime e non mostrerà pietà nei confronti della sua paziente.

Inoltre sembrerà essere piuttosto in sintonia con il Mesia. Nel frattempo, Mauricio che ha rischiato la vita per salvare Francisca Montenegro dallo sparo di Carmelo, si riprenderà piano piano. Poco dopo, la Montenegro che ha già ideato un nuovo piano per vendicarsi del sindaco di Puente Viejo, chiederà al capomastro di non dire a nessuno chi è stato a sparargli. Nel frattempo, Antolina dopo essere caduta nella trappola tesagli da Elsa, sarà arrabbiatissima ed escogiterà un nuovo piano per liberarsi di lei ed Isaac.

La donna a tal proposito, si metterà in contatto con il marito tramite un biglietto e gli darà appuntamento nei pressi di un strapiombo abbandonato. Quali saranno le intenzioni della giovane?