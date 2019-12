Continuano ad essere abbastanza travolgenti le vicende della celebre serie televisiva Il Paradiso delle signore. Dagli spoiler dell’episodio che il pubblico potrà seguire nella giornata di martedì 7 gennaio 2020, si evince che Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) si renderà protagonista di un gesto inaspettato e preoccupante. La figlia di Umberto prenoterà una visita dal proprio ginecologo all’oscuro del marito Vittorio Conti (Alessandro Terisgni), nonostante l’opposizione di sua zia Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina).

Quest’ultima non gradirà per niente l’atteggiamento scorretto della nipote, visto che esigerà che sia sincera con il direttore del grande magazzino.

Silvia si sfoga con Agnese, Marta prenota una visita medica

Nella cinquantasettesima puntata della soap in programmazione il 7 gennaio 2020, Silvia ancora desolata per il figlio Federico si sfogherà con Agnese. Nel contempo Roberta come sempre, si confiderà con la sua migliore amica ed inquilina Gabriella. La Pellegrino farà sapere alla talentuosa stilista del lussuoso magazzino di essere ansiosa per via dell’imminente ritorno a Milano del suo fidanzato.

In seguito, Marta fisserà un appuntamento con il ginecologo per farsi visitare, senza però mettere al corrente il marito Vittorio. Intanto Rocco continuerà ad istruirsi grazie ad Armando, che mentre lo aiuterà a leggere farà una scoperta sconvolgente. Il capo magazziniere del paradiso verrà a conoscenza di qualcosa di molto inquietante sul conto di Giuseppe Amato, il marito di Agnese.

Armando indaga su Giuseppe Amato, Federico sconvolge Roberta e i suoi genitori

Nello specifico il Ferraris dopo aver riunito tutti i tasselli, sarà convinto che la missiva che la madre di Salvatore, Antonio e Tina ha spedito in Germania al marito potrebbe non essere mai giunta a destinazione. La contessa Adelaide non appena la nipote Marta le dirà di doversi fare un controllo medico relativo alla sua gravidanza in segreto, le consiglierà di avvisare il marito.

Nonostante ciò, la sorella di Riccardo sceglierà di agire con assoluta discrezione. Finalmente Federico dopo aver destato parecchia preoccupazione ai suoi cari per via del gravissimo incidente avuto, farà ritorno nel capoluogo lombardo. Sfortunatamente il fratello di Nicoletta farà rimanere sconvolti i suoi familiari, compresa la sua storica fidanzata, che verificheranno personalmente la gravità della situazione quando lo vedranno. In poche parole il giovane Cattaneo riabbraccerà Roberta e i suoi genitori, ma si troverà seduto su una sedia a rotelle. Per terminare Armando confiderà il suo presentimento a Salvatore riguardo al motivo per cui suo padre non abbia dato nessuna risposta a sua madre.