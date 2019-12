Le vicende de Il Segreto torneranno ad emozionare i telespettatori spagnoli anche in questo inizio 2020. Le trame degli episodi spagnoli in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio in Spagna svelano che Mauricio Godoy chiederà a Marta Solozabal di aiutarlo a trovare dei fondi per ampliare la sanità nel borgo iberico. Alicia, invece, vorrà iniziare a lavorare nella miniera di Tomas De Los Vivos, dopo aver scoperto che hanno bisogno di lavoratori.

Il Segreto: Mauricio vuole aprire una nuova clinica, la partenza di Matias

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sugli episodi spagnoli in onda ad inizio 2020 su Antena 3, rivelano che Mauricio incontrerà i nuovi consiglieri all'interno della sala municipale. In questo frangente, Matias noterà che Marta non si è presentata all'incontro, tanto da destare i suoi sospetti. Qui, Godoy comunicherà la sua intenzione di assumere un nuovo medico ed aprire una nuova clinica. Più tardi, il Castaneda si incontrerà con Alicia e Damian, i quali saranno ansiosi di sapere notizie sulla cupola del sindacato che è stata arrestata qualche giorno prima.

A tal proposito, il marito di Marcela comunicherà che ha intenzione di recarsi nella capitale per scoprire cosa sta accadendo.

Adolfo, invece, informerà Tomas e Maqueda che a breve la miniera comincerà a produrre in quantità maggiore, tanto che questi ultimi rimarranno perplessi dalla notizia. Encarnacion, intanto, rimprovererà il marito Urrutia di averle nascosto che Pablo e Carolina sono fratellastri. Infine Mauricio si recherà alla locanda, dove offrirà due biglietti per vedere la corrida.

Alicia si scontra con Marcela, Godoy chiede aiuto a Marta

Gli spoiler de Il Segreto in onda la prossima settimana in Spagna (30 dicembre - 3 gennaio 2020), rivelano che Alicia vorrà scoprire se Matias è tornato dal suo viaggio, tanto da imbattersi in Marcela. Durante l'incontro, la Del Molino accuserà la giovane di essere una sfacciata.

Godoy, invece, chiederà a Marta di aiutarlo a raccogliere i fondi per coprire i costi di una nuova clinica. Per questo motivo, la Solozabal chiederà alla sorella di convincere la marchesa Isabel a collaborare per ampliare il servizio sanitario a Puente Viejo. Ma ecco che la fidanzata di Adolfo le consiglierà di parlare con Tomas.

Matias, intanto, informerà Alicia e Damian che i sindacalisti arrestati non hanno fatto il loro nome alle guardie civili. Tuttavia, il Castaneda ordinerà ai suoi due complici di non fare mosse azzardate per non mettersi in pericolo. In seguito, la figlia di Urrutia passerà sempre più tempo con l'amico di Cosme, visto che ha terminato gli studi. La donna, infatti, apparirà molto interessata, quando il ragazzo la informerà che la miniera necessita di rinforzi.

La figlia di Urrutia vuole essere assunta da Tomas

Il sindaco, invece, accetterà di negoziare con Adolfo e Tomas dopo aver parlato con Marta. Quest'ultima, a questo punto, si recherà a La Habana per informare i due fratelli della decisione di Mauricio, se l'incontro non andasse a buon fine. La Solozabal, infatti, sarà accusata da Adolfo di stare avendo un atteggiamento arrogante, tanto da esigere le sue scuse. Una richiesta, che scatenerà le ire della donna che deciderà di non accettare i fondi del giovane. Infine, la figlia di Urrutia chiederà a Tomas di assumerla a lavorare nella miniera mentre Matias e Marcela riceveranno i tre toreri della corrida, che nel frattempo hanno fatto molto parlare di loro.