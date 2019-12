Continuano i colpi di scena anche nel prossimo episodio de Il Segreto che andrà in onda nel pomeriggio del 3 dicembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10. Secondo quanto riportano le anticipazioni, a Puente Viejo si respirerà un'aria di forte tensione dopo la morte di Adela. Carmelo, infatti, disperato per la perdita della moglie, mediterà vendetta contro Donna Francisca, convinto che la donna sia la responsabile dell'incidente in cui ha perso la vita la moglie. La sete di vendetta e l'odio del sindaco preoccuperanno non poco Raimundo il quale, per proteggere l'incolumità di Maria, la spronerà a lasciare la Villa e a trasferirsi con Fernando nella nuova tenuta di quest'ultimo. Il tutto tenendo all'oscuro la Montenegro, la quale non reagirà affatto bene quando scoprirà la notizia.

Il segerto, spoiler 3 dicembre: Maria e Fernando lasciano Villa Montenegro

Il nuovo appuntamento riserverà, ancora una volta, dei colpi di scena ai fan della soap ambientata a Puente Viejo, che assisteranno alla 'fuga' di Maria e Fernando i quali, su consiglio di Raimundo, lasceranno la Villa e si trasferiranno a 'la Habana'. Senza dire nulla a Francisca, i due andranno a vivere insieme; la Montenegro scoprirà quanto successo solo al suo ritorno da la Puebla e, come prevedibile, non prenderà affatto bene la notizia.

L'Ulloa cercherà di farle capire che il tutto è stato fatto solo per preservare l'incolumità di Maria. Raimundo, infatti, si mostrerà molto preoccupato a causa degli ultimi accadimenti, in particolare riguardo alla morte di Adela, il cui decesso ha scatenato la sete di vendetta di Carmelo proprio nei confronti di donna Francisca.

Francisca scopre che Maria e Fernando si sono trasferiti, Elsa si è risvegliata

Mentre Francisca dovrà, suo malgrado, digerire la notizia del trasferimento di Maria a casa di Fernando, Elsa si troverà ancora in ospedale essendosi da poco risvegliata dopo l'operazione subìta al cuore.

L'intervento sembrerà essere perfettamente riuscito, ma la Laguna dovrà sottoporsi ad ulteriori esami medici prima di sciogliere la prognosi. In paese, intanto, tutti attenderanno notizie sul suo stato di salute, mentre Antolina dovrà fare i conti con la diffidenza di tutti i paesani. L'ex ancella sembrerà tramare qualcosa e, solo con il prosieguo delle puntate, si potrà scoprire cosa ha in mente la moglie di Isaac.

Appuntamento dunque per martedì 3 dicembre su Canale 5, per seguire le nuove ed avvincenti avventure dei protagonisti di Puente Viejo, ricordando tra l'altro che, sul sito Mediaset play, è possibile rivedere le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.