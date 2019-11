Le prossime puntate de Il Segreto, in particolare quelle in onda in Italia nella prima settimana di dicembre (da lunedì 2 a domenica 8), riserveranno al pubblico diversi momenti drammatici e colpi di scena.

Stando alle anticipazione sulle trame, i primi saranno incentrati su Elsa, che dopo l'operazione dovrà stare a casa per riprendersi anche grazie all'uso dei farmaci, ma presto inizierà nuovamente a stare male.

I secondi riguarderanno un altro agguato organizzato da Carmelo per uccidere donna Francisca e vendicare così la morte della moglie.

Raimundo e Irene intanto continueranno a sospettare di Fernando e cercheranno di capire se l'uomo è il responsabile di tutto ciò che è accaduto di recente a Puente Viejo. Inoltre l'Ulloa sospetterà che la diagnosi fatta a Maria sulla sua paralisi non sia vera.

Il Segreto, trama delle puntate in onda dal 2 all'8 dicembre Raimundo non si fida di Fernando

Secondo le anticipazioni, nella settimana dal 2 all'8 dicembre, Il Segreto sarà ancora caratterizzato dalla guerra tra Francisca, la quale non ha digerito l'agguato tesole da Carmelo, e quest'ultimo, rimasto vedovo e in cerca di vendetta.

Intanto, mentre Maria si trova all'Havana con Fernando, Raimundo e Irene continueranno a fare le loro indagini sul Mesìa che sospettano sia il responsabile dei tragici avvenimenti accaduti nelle ultime settimane. Inoltre l'Ulloa si convincerà che Fernando sia d'accordo con il medico che ha visitato Maria e sospetterà che la diagnosi fatta sia perciò falsa.

Nel frattempo la disperazione per aver perso la moglie spingerà Carmelo a tentare nuovamente di sparare a Francisca.

Prima che riesca a fare fuoco, però arriveranno sul posto Irene e Raimundo che gli diranno di aver scoperto delle cose che inchioderebbero Fernando, il quale perciò sarebbe il colpevole della morte di Adela.

Antolina mette in pericolo la vita di Elsa

Le puntate de Il Segreto in onda all'inizio di dicembre, nello specifico da lunedì 2 a domenica 8, saranno incentrate innanzitutto sui problemi di salute di Elsa.

Quest'ultima si troverà in convalescenza, assistita nientemeno che dalla sua nemica Antolina, la quale ha finto la sua redenzione donando del denaro per l'operazione che ha salvato la vita alla Laguna.

Nelle prossime puntate la Ramos approfitterà dell'assenza di Isaac e si intrufolerà in casa di Elsa. La donna le somministrerà più dosi delle medicine che deve prendere e le provocherà un peggioramento.

Antolina convincerà Isaac a permetterle di stare vicino ad Elsa e prendersi cura di lei. Mentre Consuelo non si accorgerà di nulla e l'uomo ignorerà le intenzioni dell'ex moglie, quest'ultima continuerà a far peggiorare le condizioni di salute di Elsa che, dopo un'accesa discussione, avrà una brutta crisi.

Il Segreto: Antolina cade in una trappola, Lola confessa a Prudencio di essere una spia della Montenegro

Il Segreto continuerà ad essere caratterizzato da nuovi drammi e inganni.

Antolina seguiterà ad attentare alla vita di Elsa. Dopo la violenta discussione, la Ramos le nasconderà le medicine che l'aiuterebbero a riprendersi e la Laguna rischierà di morire, tutto ciò mentre l'ex cameriera le confesserà tutti i suoi crimini: l’attacco al matrimonio tra Isaac ed Elsa, l'omicidio del padre di quest'ultima e la somministrazione dell'intonaco alla Laguna che ne ha causato la malattia cardiaca.

Il colpo di scena arriverà alla fine della confessione, quando si scoprirà che si tratta di una trappola per incastrare Antolina, poiché nella stanza accanto ci saranno dei testimoni tra i quali il sergente Cifuentes. La donna però riuscirà a fuggire prima di essere arrestata. Intanto, sempre nelle puntate in onda a dicembre, Lola si è innamorata di Prudencio e ciò la porterà a comunicare alla Montenegro la fine della loro collaborazione. La giovane ignora che Dolores abbia consegnato all'uomo un messaggio di Francisca destinato a lei e che farà insospettire Prudencio al punto da chiederle delle spiegazioni.

Lola allora deciderà di dire la verità e gli confesserà di essere una spia della Montenegro. Prudencio, amareggiato e infuriato, la caccerà via.