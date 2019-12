Lunedì 2 dicembre in prima serata su Rai 1 andranno in onda i primi due episodi de 'I Medici 3 - Nel nome della famiglia', la fiction a carattere storico ambienta a Firenze e diretta Christian Duguai. La seconda stagione si era conclusa con la congiura dei Pazzi e la morte di Giuliano De Medici (Bradley James) mentre in questo terzo capitolo ritroviamo suo fratello Lorenzo (Daniel Sharman) ancora tormentato dalla sete di vendetta. Egli, inoltre, continua a cercare di proteggere la sua famiglia ma deve compiere altre difficili scelte.

Il potere della dinastia dei Medici sembrerebbe ancora ben saldo ma potrebbe scoppiare una nuova guerra contro Papa Sisto IV (John Lynch) mentre il conte Riario, nipote del religioso, trama ancora contro Firenze. Vediamo, più nel dettaglio, che cosa succede nei primi due episodi.

L'episodio 1, intitolato 'Sopravvivenza': l'inimicizia di Roma

Nell'episodio 1, intitolato 'Sopravvivenza', assistiamo ad uno scontro a distanza tra Lorenzo De Medici e Papa Sisto IV mentre il Conte Riario (Jack Roth), in questa stessa situazione, cerca di approfittarsene a suo vantaggio.

Ricordiamo inoltre che Riario era stato uno dei congiuranti, insieme ai già defunti Pazzi, il quale, tenta infatti di far scoppiare la guerra tra Roma e Firenze. Intanto, a palazzo Medici, si viene a scoprire che il defunto Giuliano ha avuto un figlio illegittimo, di nome Giulio, mentre nella stessa città di Firenze arriva un frate dominicano, Girolamo Savonarola (Francesco Montanari).

Trama episodio 2, 'I Dieci': la nuova idea di Lorenzo

Nell'episodio 2, intitolato 'I Dieci', a sostegno delle truppe papali, si schiera il Regno di Napoli e, di conseguenza, rappresentano entrambi un serio pericolo alla sopravvivenza di Firenze.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

A questo punto, alcuni Priori della città, iniziano a dubitare di Lorenzo, il quale, però, reagisce, con la decisione di privarli del tutto della loro autorità e di sostituirli con il cosiddetto Consiglio dei Dieci che è formato solamente da persone che gli sono fedeli. Clarice (Synnove Karlsen), invece, è incinta di un altro figlio e per questo si decide che è preferibile che si stabilisca in campagna, insieme ai suoi bambini. La famiglia però viene attaccata dagli uomini fedeli a Riario. Intanto, Lorenzo, che vede la sua città sempre di più in una situazione di pericolo, decide di partire per Napoli, insieme al nuovo consigliere Bernardi (Johnny Harris), al fine di fare un tentativo per cercare di spezzare il micidiale assedio.

Infine, ricordiamo, che i nuovi episodi della terza stagione de 'I Medici' sono in tutto otto e saranno in onda distribuiti in quattro prime serate. Saranno anche disponibili in visione streaming on line e on demand sul sito Rai Play.