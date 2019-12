Nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Il Segreto riguardanti in particolare ciò che accadrà nella settimana che va dal 30 dicembre al 3 gennaio. I fan della soap ambientata a Puente Viejo continueranno a seguire le vicende dei protagonisti anche nella settimana di Capodanno, ad eccezione del 1 gennaio, giorno in cui la telenovela non andrà in onda. Secondo quanto riportano le anticipazioni, nel corso dei nuovi episodi vi saranno clamorosi risvolti che riguarderanno in particolare Carmelo, il quale verrà convinto da Fernando sulla colpevolezza di Esteban Fraile nella morte di Adela.

Il Leal, quindi, vorrà farsi giustizia ma, durante l'incontro con il Sindaco di Belmonte, verrà ferito, mentre Esteban verrà ucciso da Fernando. Intanto, a Puente Viejo, si celebreranno i funerali di Antolina, morta a seguito della caduta nel dirupo.

Il segreto, spoiler al 3 gennaio: Esteban ucciso da Fernando, Carmelo ferito

Intrighi e colpi di scena continueranno a tenere con il fiato sospeso i fan de Il segreto anche nella settimana che va dal 30 dicembre al 3 gennaio, dove si assisterà alla resa dei conti tra Carmelo e il Sindaco di Belmonte, Esteban Fraile.

Quest'ultimo, infatti, verrà ritenuto il mandante degli attentati in cui persero la vita Adela e Maria Elena e sarà proprio Fernando ad insinuare il dubbio nel Leal. Il Mesia, inoltre, convincerà Carmelo a presentarsi armato ad un incontro con il suo rivale e, stando agli spoiler, sarà in questo frangente che nascerà una colluttazione tra i due, durante la quale Carmelo verrà ferito. Sarà invece Fernando ad impugnare a sua volta la pistola e ad uccidere il Sindaco di Belmonte.

Anticipazioni: Dori si licenzia, Maria costretta a riassumerla

Dopo lo scontro che vedrà Esteban Fraile perdere la vita, verrà ritrovata una confessione scritta dall'uomo, in cui ammetterà la sua colpevolezza nelle morti di Maria Elena e Adela. Nonostante la confessione, donna Francisca e Raimundo non crederanno alle sue parole e continueranno ad indagare.

Maria, intanto, avrà un'infiammazione alle vertebre, frutto delle terapie e degli esercizi dolorosissimi a cui la sta sottoponendo l'infermiera Dori. Quest'ultima, intanto, deciderà di licenziarsi, date le continue divergenze con la Castaneda. Fernando, quindi, imporrà a Maria di tornare sui suoi passi, costringendola ad andare alla stazione per fermare la partenza di Dori. La donna deciderà di tornare a lavorare alla tenuta, anche se il suo sorriso beffardo sembrerà nascondere qualcosa di inquietante. Intanto, a Puente Viejo si celebreranno i funerali di Antolina, ai quali parteciperanno solamente Isaac, Marcela e Dolores.