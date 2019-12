Alla vigilia dell'ultimo giorno dell'anno, la programmazione de Il Paradiso delle signore non andrà in pausa. La soap italiana, infatti, tornerà puntualmente in onda su Rai 1 anche lunedì 30 dicembre, a partire dalle ore 15:40 circa. Archiviate le brevi vacanze natalizie, le dipendenti dei grandi magazzini riprenderanno il lavoro, concentrandosi sull'organizzazione della festa di Capodanno. Ma si ripresenteranno i vecchi problemi, a partire dal senso di colpa che Roberta proverà nei confronti di Federico, dopo il bacio da lei scambiato con Marcello.

Anche Clelia e Luciano dovranno collaborare in negozio, tentando di fingere che il passato sia ormai dimenticato. Le novità del giorno riguarderanno una proposta ricevuta da Vittorio e Riccardo da parte di Achille Ravasi. L'avvocato chiederà loro un incontro per parlare di Italia '61, l'Expo che avrà luogo a Torino in occasione del centenario dell'Unità d'Italia.

Il Paradiso delle signore, puntata 30 dicembre: il senso di colpa di Roberta

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alla puntata del 30 dicembre, Roberta farà rientro dalle vacanze e troverà una sorpresa da Federico.

Il fidanzato le ha scritto una lettera che la turberà, considerando il senso di colpa provato per il bacio scambiato con Marcello. La giovane esprimerà i suoi sentimenti, sfogandosi con Roberta. Clelia e Luciano riprenderanno a lavorare fianco a fianco ai magazzini con il chiaro intento di nascondere quando accaduto tra loro in passato. Ma sarà possibile arginare tali sentimenti? Le Veneri discuteranno dei preparativi per il veglione di Capodanno, mentre Rocco e Salvatore discuteranno dei pettegolezzi che potrebbero nascere a causa di Armando e Agnese. Per tale ragione, i due ragazzi consiglieranno al capo-magazziniere di condividere l'appartamento con Marcello.

Trame Il Paradiso delle signore del 30 dicembre: un invito per Vittorio e Riccardo

Nella puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa il 30 dicembre, Vittorio e Riccardo riceveranno un inaspettato invito da Achille Ravasi, una vecchia conoscenza di Adelaide.

L'intenzione dell'avvocato sarà di discutere di Italia '61, l'Expo che di lì a poco verrà organizzato a Torino e che potrebbe rappresentare una buona opportunità per i grandi magazzini. Armando accetterà di condividere l'appartamento con Marcello, come consigliatogli da Rocco e Salvatore. Il fatto non potrà che risultare graditissimo allo stesso Barbieri che potrà raggiungere ben due risultati in un solo colpo: non solo avrà finalmente un tetto sopra la testa, ma potrà trasferirsi vicino a Roberta, la giovane per la quale sembrerà provare del vero interesse sentimentale.