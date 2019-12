La prima stagione di The Witcher ha debuttato su Netflix da una settimana e, tra recensioni contrastanti e milioni di visualizzazioni, si può affermare con certezza che è una delle Serie TV più popolari del momento. Uno degli show più attesi dell'anno ha conquistato gran parte del pubblico ma ha convinto poco la critica.

Superata la fase della prima stagione si pensa già a The Witcher 2 e a ciò che potrebbe riservare al pubblico. La creatrice e showrunner Lauren Hissrich ha parlato del secondo ciclo di episodi durante un'intervista rilasciata a GamesRadar.

Stando alle anticipazioni rivelate dall'ideatrice della serie, le vicende che il pubblico vedrà nella prossima stagione saranno più mirate e avranno una messa in scena più concreta. Inoltre i personaggi interagiranno con più frequenza.

Anticipazioni dalla showrunner Hissrich su The Witcher 2: più concretezza e interazioni tra i personaggi

Con la seconda stagione già scritta e un risultato tutto sommato più che positivo grazie all'alto gradimento del pubblico, The Witcher si proietta già verso il futuro e sembra avere delle ottime prospettive.

Nella prima stagione rilasciata su Netflix il 20 dicembre sono state gettate le basi per costruire qualcosa di più concreto nel secondo ciclo di episodi di cui la showrunner Lauren Hissrich in una recente intervista ha svelato qualche anticipazione. La creatrice della serie fantasy basata sui libri di Andrezj Sapkowski ha parlato dei piani per The Witcher 2.

La Hissrich ha dichiarato che la storia sarà maggiormente messa a fuoco e ci sarà 'una spinta maggiore'. Inoltre, ha aggiunto che gli autori nella prima stagione hanno dato inizio a delle vicende e a dei legami che nei nuovi episodi diventeranno più concreti e i tre personaggi principali, Geralt di Rivia, Ciri e Yennefer Vengerberg interagiranno più frequentemente creando quei legami che il pubblico si aspetta.

The Witcher: la showrunner Hissrich spiega perchè Henry Cavill è perfetto nel ruolo di Geralt

La showrunner Hissrich durante le sue interviste non ha soltanto anticipato ciò che il pubblico dovrà aspettarsi da The Witcher 2. La creatrice della serie ha anche parlato dell'attore che interpreta il protagonista Geralt di Rivia, Henry Cavill, affermando che il successo della serie è da attribuire anche all'interpretazione dell'attore britannico che definisce ' perfetto' nel ruolo del celebre strigo.

La showrunner ha rivelato di essere stata contattata da Cavill ai tempi del casting perchè affascinato dal personaggio di Geralt e grande fan della saga. Dopo aver visto 207 aspiranti alla parte, la Hissrich ha concluso che soltanto Cavill sarebbe stato perfetto per il ruolo del protagonista. Nell'intervista rilasciata all'Hollywood Reporter ha poi dichiarato che l'attore ha voluto girare personalmente le scene d'azione, intenzionato sin dall'inizio a diventare la personificazione di Geralt.

L'impegno e la passione messi nel personaggio hanno dato più valore e fascino alla serie che, secondo quanto dichiarato dalla Hissrich, non sarebbe stata la stessa senza Henry Cavill.