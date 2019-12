Gli spoiler della famosa soap opera Il Segreto riservano diverse curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 15 a sabato 21 dicembre, Maria dovrà salutare i suoi figli Beltran ed Esperanza poiché i due bambini saranno pronti a partire per il collegio. Frattanto Raimundo non farà in tempo a salutarli. Successivamente Francisca Montenegro non accetterà il fatto che Maria abbia lasciato la villa, giacché si sentirà parecchio sola e abbandonata, pertanto non riuscirà a perdonare la donna per il suo comportamento.

Nel frattempo, Antolina vorrà trovare un modo per guastare la serenità della Laguna e organizzerà un macabro piano per cercare di raggiungere il suo scopo.

Antolina vuole distruggere Elsa

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 15 al 21 dicembre, Antolina sarà assai gelosa di Elsa, tanto che farà di tutto per annientare la sua ritrovata felicità. La donna deciderà di rivelare alla Laguna tutti i dettagli della morte di Adela, così da farla stare male. In seguito, Antolina avrà in mente un folle e terribile piano per distruggere definitivamente la sua rivale in amore. Così la donna preparerà delle bottiglie incendiarie per dare fuoco all'abitazione di Isaac ed Elsa.

Raimundo sospetta di Fernando

A La Habana arriverà il medico incaricato da Fernando così Maria potrà farsi visitare. Quest'ultima sarà assai speranzosa di poter tornare finalmente a camminare e confiderà molto nel dottore. In seguito, si scoprirà che il dottor Carrillo in realtà è stato assoldato da Fernando, mentre invece Raimundo cercherà di capire chi voglia distruggere Francisca, Carmelo e Severo e arriverà alla conclusione che l'uomo misterioso sia Fernando. Nel frattempo, Francisca continuerà ad informarsi sulla vita di Maria e scoprirà grazie a Don Berengario che la donna è stata visitata da un medico conosciuto da Fernando. Successivamente Antolina riuscirà a mettere in pericolo la vita di Elsa.

Elsa viene visitata

Elsa Laguna verrà visitata da un dottore, il quale noterà subito le gravi condizioni psicologiche della donna. Così il medico ordinerà alla Laguna di riposarsi. Frattanto Antolina avrà il divieto assoluto di avvicinarsi alla casa di Elsa ed Isaac. Nel contempo Mauricio si risveglierà improvvisamente. In seguito, Raimundo approfitterà del fatto che Mauricio sia vigile, così solleciterà l'uomo a fare una sorta di descrizione circa l'attentato contro Francisca. Purtroppo, però, l'uomo non ricorderà nulla riguardo la vicenda a causa del trauma subito.

Infine, Carmelo sarà convinto che Severo stia correndo dei grossi pericoli e chiederà a Meliton di proteggere l'uomo.