Ieri è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata agli over. Ampio spazio è stato dato a Ida e Riccardo e alla loro intricata vicenda sentimentale. I fan del programma e della coppia erano in attesa della risposta della Platano dopo la romantica proposta di nozze che le ha fatto Riccardo la scorsa settimana. La donna ha detto di averla molto apprezzata. "Quale donna innamorata di un uomo non vorrebbe ricevere una dichiarazione d'amore così," ha anche aggiunto.

Però secondo Ida non ci sarebbero le basi per compiere un passo così importante.

Prima di andare all'altare secondo la dama occorre infatti costruire una relazione solida. Ida ha poi aggiunto che devono riprovarci seriamente, perché lei non vuole affatto rinunciare a Riccardo. "Io non voglio rinunciare a te," ha dichiarato visibilmente emozionata. Vediamo più nei dettagli come sono andate le cose tra di loro ieri martedì 10 dicembre.

Uomini e Donne over: romantica dichiarazione di Ida per Riccardo

Lo spazio dedicato a Ida e Riccardo è iniziato mostrando ciò che è successo dietro le quinte subito dopo la scorsa puntata.

Riccardo ha cercato un confronto con Ida dopo averle chiesto di diventare sua moglie. Voleva sapere cosa prova la donna per lui. Ida, qualche settimana fa, aveva infatti deciso di mettere fine alla storia d'amore con Riccardo.

Dopo aver provato più volte a trovare un punto d'incontro con lui, era giunta alla conclusione di voler rinunciare. In effetti il rapporto della coppia era di puntata in puntata sempre più negativo. Litigi continui, incomprensioni e il rivangare spesso il passato senza riuscire a guardare avanti e ricominciare.

Poi, inaspettatamente la proposta di matrimonio che ha spiazzato tutti, non solo la donna.

Ida, quando Riccardo è andato nel suo camerino, ha ribadito che i suoi sentimenti non sono svaniti, ma ha più volte detto di voler restare un po' da sola e di avere bisogno di tempo per riflettere. Poi l'ingresso nello studio di Uomini e Donne. All'inizio, come ormai di consuetudine, i due non riuscivano a trovare un punto d'incontro. Poi però, dopo l'intervento risolutivo di Maria De Filippi, Riccardo pare abbia capito cosa intendesse Ida con le sue affermazioni trovandosi per certi versi addirittura d'accordo.

Il cavaliere ha molto apprezzato l'importante frase detta dalla donna. Tanto che si è alzato per darle un bacio appassionato e lunghissimo durato il tempo di un romantico ballo sulle note della canzone 'I' te vurria vasà.' Questa volta funzionerà tra di loro? Non resta che scoprirlo, aspettando ulteriori sviluppi nelle prossime puntate che andranno in onda a gennaio, dopo la pausa in occasione delle festività natalizie.