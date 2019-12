I telespettatori italiani dello sceneggiato Una vita, ancora per molto continueranno a seguire il triangolo amoroso che vede protagonisti Lucia, Samuel, e Telmo. Le anticipazioni delle prossime puntate che il pubblico iberico ha già avuto la possibilità di guardare a gennaio 2019, e che verranno trasmesse su Canale 5 nel 2020, dicono che la Alvarado farà un grande sacrificio d’amore. Dopo aver accettato l’ennesima proposta di matrimonio del minore degli Alday, la cugina di Celia spiegherà il motivo della scelta presa.

La figlia dei marchesi di Valmez confesserà al sacerdote di Acacias 38 che sposerà il fratello di Diego per proteggerlo. Nello specifico la ricca ereditiera anche se sarà profondamente innamorata di Telmo, rinuncerà allo stesso per il fatto che essendo un parroco potrebbe dare scandalo in paese.

Lucia accetta di sposare Samuel, la sofferenza di Telmo

Arrivano degli spoiler clamorosi su ciò che succederà nei prossimi appuntamenti italiani, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset a partire da gennaio 2020.

Nel capitolo numero 924, Celia annuncerà alle donne del quartiere una lieta notizia riguardante sua cugina Lucia. Quest’ultima accetterà di convolare a nozze con Samuel, facendo soffrire Telmo. Per fortuna il sacerdote verrà confortato dal suo priore Espineira, che lo rassicurerà dicendogli che non tutto è perduto. La Alvarado sceglierà di essere sincera con il Martinez, facendogli presente di aver deciso di sposare il minore degli Alday per il suo bene. Il parroco non riuscendo a capire le spiegazioni della ricca ereditiera, la inviterà a non diventare la moglie del figliastro di Ursula.

Telmo oltre a ribadire il suo amore alla parente di Celia, cercherà di farle capire che commetterà un grosso errore sposando Samuel. Nonostante il sacerdote ancora una volta ricorderà alla Alvarado che il fratello di Diego vuole portarla all’altare soltanto per mettere le mani sul suo patrimonio, la donna non cambierà idea. Lucia infatti sottolineerà al Martinez di aver scelto il minore degli Alday, poiché tra di loro non potrà mai esserci un futuro per via della sua vocazione.

Il Martinez mette in guardia la Alvarado, il decesso di Frate Guillermo

Nel contempo Samuel non vedrà l’ora di pronunciare il fatidico “Sì lo voglio”, per impossessarsi finalmente del denaro della Alvarado.

Inoltre il gioielliere continuerà ad essere sottomesso dallo strozzino Jimeno Batan, che gli ricorderà di far allontanare il Martinez e Lucia in modo definitivo. Tutto andrà secondo i piani, visto che quest’ultima e Samuel fisseranno la data del loro matrimonio. Telmo dopo aver fatto sapere a Frate Guillermo che il suo rivale in amore ha messo fine all’esistenza del cocchiere Gutierrez, tenterà di nuovo di far aprire gli occhi alla Alvarado sul suo promesso sposo dicendole che si tratta di un assassino.

Successivamente il fratello di Diego si renderà conto che la cugina di Celia sta dubitando di lui. Frate Guillermo invece inviterà il Martinez a togliersi gli abiti sacerdotali, se prova dei forti sentimenti per Lucia. Di ritorno da un breve viaggio, il parroco di Acacias 38 rimetterà piede nella casa parrocchiale e troverà il cadavere del suo mentore. Il commissario Mendez a seguito di diversi interrogatori, sospetterà che Agustina sappia qualcosa riguardo al misterioso decesso di Frate Guillermo.

Infine Lucia farà sentire la sua vicinanza al Martinez, ma purtroppo sarà scostante nei confronti del prete a causa della presenza di Samuel.