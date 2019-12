Le nuove trame della famosa serie televisiva Una vita, saranno caratterizzate da uno spiacevole avvenimento. Il pubblico italiano tra qualche settimana, vedrà Celia e Felipe rivivere un dramma già affrontato in passato. La madre adottiva di Tano non riuscirà a portare a compimento la sua inaspettata gravidanza, a causa di Trini Crespo. Per la precisione la commerciante di tinte per capelli non stringerà tra le sue braccia la creatura che aspettava, dopo aver aiutato la moglie di Ramon Palacios nell’istante in cui avrà un forte dolore.

I coniugi Alvarez Hermoso affranti per non essere diventati genitori per l’ennesima volta, non ci penseranno due volte a sfogare il loro atroce dolore contro la matrigna di Maria Luisa e Antonito. La rabbia di Celia aumenterà, quando la sua cara amica metterà al mondo la figlia Milagros.

Felipe viene a conoscenza della gravidanza della moglie

Il nuovo anno porterà parecchie novità, nella soap opera spagnola. Negli episodi già andati in onda nella penisola iberica lo scorso gennaio 2019, e che verranno trasmessi sul piccolo schermo italiano a breve ci sarà un colpo di scena.

Celia dopo essere sopravvissuta alla terribile epidemia dell’Hoyo insieme al marito Felipe, farà una scoperta che cambierà la sua vita. La commerciante di tinte per capelli a seguito di numerosi malesseri, verrà a conoscenza di essere in dolce attesa. Non appena il dottore la metterà al corrente della sua gravidanza, la Alvarez Hermoso rimarrà di stucco poiché in passato le avevano detto che non avrebbe più potuto avere figli. La madre adottiva di Tano ebbe un aborto cadendo dalle scale dopo aver scoperto che suo marito aveva intrapreso una tresca clandestina con la cameriera Herminia. Inoltre la borghese ricevette una sconvolgente diagnosi dai medici, ovvero quella di essere rimasta sterile. Le anticipazioni dicono che Celia nonostante sarà felice di essere incinta come desiderava da anni, non riuscirà a dare il lieto annuncio al consorte.

Per via della sua indecisione, la Alvarez Hermoso renderà partecipe del suo stato interessante soltanto la cugina Lucia e la sua fidata amica Trini. Con il passare dei giorni, Celia troverà il momento giusto per far sapere al marito che la loro famiglia si allargherà.

Celia abortisce, Trini accusata dagli Alvarez Hermoso

Ovviamente l’avvocato farà dei salti di gioia quando sua moglie le dirà che diventerà padre, ed entrambi per la troppa felicità inizieranno ad immaginarsi genitori. La Alvarez Hermoso non riuscirà a portare al termine la sua gestazione, quando farà una passeggiata per le strade di Acacias 38 con la Crespo. Scendendo nel dettaglio la commerciante di tinte per capelli perderà la creatura che portava in grembo, per prestare soccorso alla moglie di Ramon. A questo punto la matrigna di Maria Luisa e Antonito sarà fuori pericolo di vita, invece la Alvarez Hermoso a causa degli sforzi fatti non realizzerà il suo grande sogno pur essendo stata portata in ospedale immediatamente.

L’avvocato disperato per la tragedia appena accaduta, si scaglierà contro Trini, che farà i conti anche con l’ira di Celia. Quest’ultima infatti la penserà allo stesso modo del marito, dato che sarà convinta di aver abortito per colpa della sua amica di sempre. Pur essendo stata molto tesa per le accuse ricevute, la Crespo darà alla luce la piccola Milagros, e questa nascita la farà riavvicinare alla Alvarez Hermoso. Purtroppo la consorte di Felipe oltre a continuare a soffrire per il lutto subito, comincerà a nutrire una profonda ossessione nei confronti della piccola erede dei Palacios mostrando un vero e proprio attaccamento morboso.