Flavio Briatore avrebbe lasciato Benedetta Bosi. Questo è quanto si vocifera nelle ultime ore sulle pagine del settimanale Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha svelato alcuni retroscena molto succosi sulla presunta rottura tra l'imprenditore e la studentessa 20enne. Da qualche settimana a questa parte Briatore veniva spesso paparazzato in compagnia di Benedetta. Nonostante il diretto interessato abbia definito la giovane solamente un'amica, le voci sui due si facevano sempre più insistenti.

Ricordiamo che la presunta relazione con la Bosi è stata molto chiacchierata fin da subito. In poco tempo l'opinione pubblicata si era spaccata, a causa della grande differenza d'età tra i due. Tramite un commento, aveva espresso un parere negativo sulla coppia anche Elisabetta Gregoraci. L'ex moglie di Briatore si era detta rabbrividita per la nuova fiamma dell'imprenditore.

Briatore: addio a Benedetta, dopo un week end a Londra

Secondo alcune fonti raggiunte dal settimanale Chi, Flavio Briatore avrebbe messo la parola fine alla frequentazione con Benedetta Bosi, dopo un week end romantico a Londra.

Sulle pagine della rivista si legge: "Feste da single per Briatore. Flavio ha liquidato la storia con un sms, facendo perdere le sue tracce." Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, il milionario sarebbe legato ancora alla sua ex moglie dalla quale ha avuto un figlio. Il matrimonio tra Flavio e la conduttrice è durato circa 10 anni: nonostante l'amore sia finito, i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti.

La testimonianza della sintonia tra i due ex coniugi sarebbe legata al fatto che Briatore ha trascorso la Vigilia di Natale insieme all'ex moglie.

Flavio ed Elisabetta: Natale a Dubai

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno passato la sera del 24 dicembre insieme al figlio Nathan Falco. La conduttrice calabrese ha raggiunto il suo ex marito nel resort di lusso a Dubai.

Il viaggio dell'imprenditore in compagnia del suo primogenito poi è proseguito per Nairobi.

La Gregoraci per augurare un buon Natale a tutti i suoi follower ha pubblicato uno scatto che ritrae i tre felici e spensierati. Una foto che ha raccolto tantissimi commenti positivi e numerosi likes. Addirittura, c'è anche qualcuno che ha sognato un ritorno di fiamma da parte della coppia.

Per il momento non è dato sapere se tra i due in futuro ci sarà una speranza, anche perché Elisabetta Gregoraci attualmente è impegnata sentimentalmente con Francesco Bettuzzi (anche se secondo alcuni esperti di Gossip tra i due sarebbe già finita). Per quanto riguarda lo stato sentimentale invece, rimane un'incognita, poiché il diretto interessato non ha confermato o smentito i pettegolezzi sul suo conto.