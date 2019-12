Dei nuovi colpi di scena faranno rimanere con il fiato sospeso i fans dello sceneggiato spagnolo Il Segreto. Nelle puntate che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset prossimamente, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) continuerà a dare del filo da torcere a Prudencio Ortega (Josè Milan). Quest’ultimo dopo aver fatto la pace con Lola Mendaña (Lucia Margo), farà i conti con una sua vecchia conoscenza non affatto gradita. Si tratta dell’usuraio Pablo Armero (Oskar Redondo), che dopo aver appreso che il fratello di Saul non può più contare sull’aiuto della moglie di Raimundo Ulloa lo minaccerà, ma questa volta la situazione sarà abbastanza seria.

Francisca contro Lola, il fratello di Saul apprende il segreto della sua nuova fiamma

Negli episodi che i telespettatori italiani hanno avuto la possibilità di vedere di recente, Prudencio ha smascherato la new entry Lola. In particolare il fratello di Saul dopo essere venuto a conoscenza che la sua dipendente ha controllato tutti i suoi movimenti su ordine di Francisca, l'ha licenziata. Le anticipazioni di ciò che succederà nelle prossime settimane di programmazione, svelano che ci sarà una svolta nel rapporto tra la Mendana e il cognato di Julieta.

Tutto comincerà quando la Montenegro messa alle strette dal minore degli Ortega, lo spiazzerà dicendogli che la sua nuova fiamma in realtà è un’assassina. Prudencio sotto shock per la gravissima accusa fatta dalla dark lady nei confronti della forestiera, seguirà il consiglio di Don Berengario: il parroco di Puente Viejo inviterà il giovane a chiedere le dovute spiegazioni a Lola. Quest’ultima con le lacrime agli occhi troverà il coraggio per confessare al fratello di Saul di aver messo fine all’esistenza di suo padre per impedirgli di continuare a violentare sua sorella Ana.

La Mendana ha ucciso il padre, Prudencio ricattato da Pablo

Inoltre la Mendana preciserà al suo ex datore di lavoro di aver seppellito il corpo senza vita del genitore in un posto misterioso, servendosi della complicità della sorella.

Il minore degli Ortega non farà fatica a capire che la donna che ha fatto breccia nel suo cuore si è fatta sottomettere dalla Montenegro, con il timore che il delitto commesso da lei venisse alla luce. A questo punto Prudencio e Lola si riappacificheranno, decidendo addirittura di convolare a nozze. Successivamente il pubblico rivedrà in scena un volto già visto, ovvero il pericoloso usuraio Pablo Armero, che il fratello di Saul ha avuto modo di conoscere dopo aver avviato la sua illecita attività. Francisca decisa a mettere il bastone tra le ruote al minore degli Ortega, contatterà lo strozzino e gli dirà che il suo ex pupillo non è più sotto la sua protezione. Dopo aver pensato a cosa fare per farla pagare a Prudencio, il criminale si presenterà nella bottega dello stesso per ricattarlo.

Nel contempo la Mendana non appena avrà il presentimento di essere stata pedinata da qualcuno, avviserà subito il fratello di Saul. Il minore degli Ortega messo in guardia dalla sua amata, riunirà tutti i tasselli e non avrà altra scelta che accettare le condizioni imposte dal suo ricattatore.