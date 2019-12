Una regia prestigiosa e la produzione della Disney è il binomio vincente del film Il GGG - Il grande gigante gentile, in onda stasera 23 dicembre su Canale 5 alle 21:25.

Si tratta di una pellicola del 2016 di genere fantasy basata sul romanzo del 1982, 'Il GGG' scritto da Roald Dahl. Il regista Steven Spielberg dirige per la prima volta un film prodotto e distribuito dalla Walt Disney, una favola per grandi e piccini ambientata nel magico paese dei Giganti. La ragazzina Sophie fa la conoscenza dell'unico gigante vegetariano che, a differenza dei suoi simili, non si nutre di bambini.

Tra i due nascerà un'amicizia sincera che li porterà a vivere straordinarie avventure nella 'Terra dei sogni'.

Il grande gigante gentile: la trama del film

Il GGG - Il grande gigante gentile è il protagonista del film in onda stasera su Canale 5.

Il personaggio al centro della trama è un gigante vegetariano che non si ciba di bambini come fanno gli altri abitanti del suo paese, giganti come lui ma carnivori. Il GGG, che si nutre soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio, una notte rapisce in un orfanotrofio inglese una ragazzina di nome Sophie e la porta nel suo paese.

Il gigante si mostra generoso e affabile e le confida di avere la capacità di catturare i sogni e 'soffiarli' ai bambini mentre dormono. Sophie e il GGG vanno nella Terra dei sogni e mentre si trovano lì vivono avventure straordinarie. Nasce una grande amicizia tra il gigante e la ragazzina e il loro legame diventa ogni giorno più forte. Un giorno vengono a sapere che tutti gli altri giganti stanno progettando una 'scorpacciata' di bambini. Di fonte a questa scoperta non possono tirarsi indietro e decidono di agire rivolgendosi alla Regina d'Inghilterra. Insieme alla sovrana escogitano un piano per eliminare i crudeli nemici.

Curiosità sul film Il grande gigante gentile

Il GGG - Il grande gigante gentile è la trasposizione cinematografica di un romanzo per bambini scritto da Roald Dahl. L'autore inglese scrisse altri libri che vennero adattati per il grande schermo.

Tra i film realizzati vanno citati i famosi Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, Matilda 6 mitica e Fantastic Mr. Fox. Il libro GGG è stato tradotto in 41 lingue ed è la versione ampliata di un racconto presente in un suo precedente romanzo Danny il campione del mondo.

La pellicola del 2016 è stata prodotta da Walden Media, Walt Disney e Amblin Entertainment e ha incassato in tutto il mondo 183 milioni di dollari a fronte dei 143 spesi per la sua realizzazione. La sceneggiatura de Il grande gigante gentile è di Melissa Mathison, storica collaboratrice di Spielberg dai tempi di E.T. e scomparsa nel 2015. Il film che andrà in onda stasera è dedicato alla sua memoria.