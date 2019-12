Dopo il trionfo al GF 15 sembrava pronto per spiccare il volo e per vivere nuove esperienze televisive. Alberto Mezzetti aveva conquistato i seguaci del reality show con la sua simpatia, il suo fascino selvaggio e le sue massime esilaranti. Il Tarzan di Viterbo era stato tra i pochi a difendere la vulcanica Aida Nizar dopo essere stata isolata dal gruppo durante il programma. L’ex modello non ha mai nascosto il suo ‘debole’ per Barbara D’Urso tant'è che, nel corso dell’esperienza nella casa più spiata dagli italiani, aveva più volte stuzzicato la conduttrice televisiva che, dall’altra parte, aveva riferito che sarebbe andato a cena con lui solo se avesse tagliato i capelli.

L’istrionico Mezzetti non ci ha pensato due volte ed ha rinunciato alla lunga chioma bionda per vivere un tête-à-tête con Carmelita.

A distanza di un anno e mezzo, tra i due il rapporto sembra essere mutato con il trentacinquenne che più volte l’ha punzecchiata per non averlo più invitato in trasmissione. Nelle ultime ore, e dopo averlo annunciato sulle Storie, Alberto ha sorpreso tutti con un post in cui fa intendere che tra lui e la D’Urso ci sarebbe stato qualcosa in più di una semplice cena tra amici: “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più , ma poi le cose belle purtroppo finiscono”.

Mezzetti, dal gossip sulla D'Urso alle provocazioni sui mancati inviti in tv

Negli ultimi mesi Alberto Mezzetti ha più volte tirato in ballo Barbara D’Urso nei post pubblicati sui profili social. L’ex gieffino ha lanciato messaggi inequivocabili ed ha iniziato a chiedere alla conduttrice spiegazioni sui motivi per i quali non venisse più invitato nei suoi programmi televisivi. Subito dopo la vittoria nel reality show di Canale 5, il viterbese era stato protagonista anche di alcuni tutorial per Pomeriggio 5.

Collaborazione che è stata troncata di netto dopo che per mesi si erano rincorse voci su una presunta love story. Rumors mai confermati dalla conduttrice televisiva. Deluso per i mancati inviti ai talk show della D’Urso, il trentacinquenne ha pubblicato un post su Instagram che ha scatenato nuove discussioni sul web.

Il post su Ig sulla cena con la conduttrice televisiva: 'Purtroppo le cose belle finiscono'

Alberto Mezzetti è tornato a parlare della cena con Barbara D’Urso affermando che, al termine della serata, ci sarebbe stato molto di più. “Poi le cose belle finiscono purtroppo e dovrebbe rimanere il bene non l’odio: l’amicizia è eterna" - ha scritto l'ex modello che ha aggiunto che vorrà per sempre bene alla conduttrice. "Resterà per sempre un bel ricordo". Affermazioni che hanno provocato la reazione stizzita dei fan di Carmelita che hanno criticato il vincitore del GF 15.

Quest’ultimo, in una successiva Storie di Instagram, ha chiarito: “Non ho nessuna intenzione di speculare" - ha aggiunto il viterbese sottolineando che da anni si sente dire che è adatto per programmi tv ma che deve prima risolvere una questione.

"Non credo di aver mancato di rispetto a nessuno, avrei mancato di rispetto a me stesso se avessi continuato a tacere”. Sulla questione, al momento, non c'è stata alcuna replica o precisazione da parte di Barbara D'Urso.