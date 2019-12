Le vicende de Il Segreto continuano ad intrattenere milioni di telespettatori sia in Spagna che in Italia, grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Le trame spagnole in onda a fine dicembre su Antena 3, rivelano che Antonita soccorrerà Francisca Montenegro dopo aver accusato un grave malore a La Habana. Alicia, invece, vorrà scappare da Puente Viejo mentre alla locanda si festeggerà il Santo Natale.

Il Segreto: Francisca teme di morire, alla locanda si festeggia il Natale

Le anticipazioni de Il Segreto sugli episodi spagnoli di fine dicembre su Antena 3, rivelano che Antonita passerà sempre più tempo con Francisca.

Qui, quest'ultima confesserà alla serva di temere di non svegliarsi più dopo essersi addormentata. Adolfo, intanto, deciderà di trascorrere il pomeriggio a casa della fidanzata mentre la sera in compagnia di suo fratello Tomas. A tal proposito, il De Los Vivos cercherà di stringere amicizia con Damian, se Urrutia non lo convincesse a desistere. Intanto, Alicia e Matias attenderanno l'inizio della riunione dei sindacati. Purtroppo i due ex amanti faranno tardi, tanto che Encarnacion si arrabbierà con la figlia per aver disertato la cena della vigilia di Natale.

Dall'altro canto, il Castaneda di scuserà con Marcela per il suo mancato arrivato.

Alla locanda, Mauricio si unirà ai festeggiamenti insieme al Capitano Huertas e Don Filiberto. Nel frattempo, la Montenegro chiederà ad Antonita di trovare un dottore, in quanto teme di morire da un momento all'altro mentre Alicia e Matias saranno preoccupati per la mancanza di notizie dal sindacato. Encarnacion, invece, sorprenderà la figlia mentre sta facendo una valigia, tanto da temere che voglia andarsene di casa. Ma ecco che la ragazza le rivelerà di avere intenzione di fare una vacanza a Madrid per l'ultimo dell'anno.

Alicia vuole scappare da Puente Viejo

Gli spoiler de Il Segreto in onda a fine dicembre in Spagna e tra sette mesi in Italia, rivelano che il Capitano Huertas chiederà al fratello di Maria di controllare i viaggiatori, che hanno preso all'alloggio nel suo ostello negli ultimi tre mesi.

Alicia, intanto, svelerà a Damian di aver mentito alla madre sul suo piano di fuga. Ma ecco che i due amici scopriranno da Matias che un gruppo di ribelli è stato arrestato, tanto che devono agire con massima prudenza. Antonita, invece, chiederà a Tomas informazioni sulla marchesa, in quanto deve urgentemente parlargli.

Antonita trova la Montenegro priva di sensi

Il fratello di Maria istruirà Damian e Alicia sull'atteggiamento che dovranno tenere di fronte alle guardie civili, qualora venissero interrogati. I tre, infatti, dovranno dichiarare di non essere implicati in politica. Inoltre, il Castaneda supplicherà la figlia di Urrutia di non scappare da Puente Viejo. A tal proposito, la ragazza dimostrerà di essere sempre più nervosa. Don Filiberto, invece, si recherà a La Habana per parlare con Antonita, dopo averla vista fuggire durante la confessione.

La donna, a questo punto, si inventerà una bugia per non essere più importunata dal prelato. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la serva troverà Francisca priva di sensi sul pavimento, tanto da chiedere aiuto a Thomas. Per questo motivo, il figlio della marchesa scoprirà che la Montenegro è tenuta nascosta nella sua tenuta.